Banda indie Elephant Run lança segundo álbum em Americana

O lançamento do trabalho nos serviços de streaming será nesta sexta-feira - Foto: Divulgação

A banda indie Elephant Run vem a Americana para o lançamento de seu segundo álbum, “Leftover Land”. A apresentação será no dia 15 de abril no Espaço GNU, com entrada gratuita. O lançamento do trabalho nos serviços de streaming será nesta sexta-feira (7).

Formada no cenário alternativo da capital paulista, a banda une a sueca Amanda W. Plantin (voz e piano) aos brasileiros Fernando Coelho (guitarra), Ladislau Kardos (bateria) e Renato Cortez (baixo). O primeiro álbum foi bem recebido em 2017, tendo como base o rock alternativo e outras influências, como sonoridades regionais da Suécia, música brasileira contemporânea e jazz.

No ano seguinte, a vocalista retornou para a Europa e a banda suspendeu as atividades. De volta ao Brasil por dois meses em 2022, Amanda se reuniu com os integrantes no Estúdio Mato Records, em Minas Gerais, para criar e gravar as oito faixas do novo trabalho, “Leftover Land”. A vocalista está no país por alguns dias, que serão usados para alguns shows de lançamento do segundo álbum.

O evento no Espaço GNU começa às 16h, com DJs e Happy Hour. O show da Elephant Run está previsto para começar às 20h. O Espaço GNU fica na Rua Padre Avelino Canaza, 258, Vila Galo.