Banda Gestalt se apresenta no Tivoli Shopping

Com um violão, um contrabaixo e uma guitarra vintage, os músicos apresentam versões de clássicos do rock com arranjos especiais

O Festival de Inverno da Rádio Gold FM e do Tivoli Shopping recebe nesta sexta-feira (15) a banda Gestalt. Com um violão, um contrabaixo e uma guitarra vintage, os músicos apresentam versões de clássicos do rock com arranjos especiais. Com entrada gratuita, o show será às 20h45 na praça de alimentação do Tivoli Shopping.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Líder da banda, Evandro Mazetto contou ao LIBERAL que o repertório inclui Duran Duran, A-ha, Led Zeppelin, AC/DC e Deep Purple. Além dele, completam o trio os músicos Charlie Sanches e Hercules. Com 30 anos de estrada, a banda já lançou dois álbuns autorais, e algumas canções desses trabalhos que já tocaram em rádios também devem ser inseridas no show. “É um repertório produzido para três vozes e três instrumentos acústicos. Vestimos sucessos dos anos 1970, 1980 e 1990 com uma roupa diferente, damos uma cara atual. No show, vemos músicas lançadas há 30, 25 anos sendo cantadas por pessoas de todas as idades”, explicou o vocalista.

O foco, segundo Evandro, é tocar sucessos para estimular a interatividade com o público. “Da primeira até a última música, você vê pessoas interagindo, cantando junto com a banda. Não é um show para assistir, é para participar. A gente pede que quem vá ao show esteja pronta para cantar junto, esse é o mais legal da apresentação. Estimulamos a galera para colocar para fora o que está guardado”, convidou Evandro.

TRAJETÓRIA. No Festival de Inverno, a Gestalt apresenta o projeto trio, mas a banda tem formação original de oito membros, com um trio de metais, teclados, duas guitarras, baixo e bateria.

“A banda Gestalt já há algum tempo vem fazendo muitos festivais espalhados pelo eixo Rio-São Paulo, temos um trabalho específico voltado para isso. Não que tocar em grandes bares e casas noturnas não aconteça, mas nos especializamos em eventos corporativos”, contou Evandro. No interior de São Paulo, a banda já esteve nas cidades de Americana, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

EVENTO. O Festival de Inverno é fruto de uma parceria da Rádio Gold, do Grupo Liberal, com o Tivoli Shopping. Ao longo do mês de julho, serão realizados oito shows gratuitos no empreendimento.

Na primeira semana, se apresentaram Ana Vilela e Tuia. A cantora Tiê subiu ao palco na noite desta quinta-feira, e a banda Gestalt encerra a segunda semana da programação. O Festival de Inverno segue com Serial Funkers, Banda Eva Venenosa, Peleco e Roberta Campos (veja programação abaixo).

Uma estrutura especial foi montada na praça de alimentação do empreendimento para receber os artistas.