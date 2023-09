Banda formada por venezuelanos cria raízes em Americana

A banda Backhome surgiu “virtualmente” com quatro venezuelanos e acabou criando raízes em Americana. Criada em meio a pandemia, o grupo de pop punk recrutou integrantes brasileiros, começou circular pelo cenário da música autoral independente e lança o EP “Mi casa, su casa” em novembro.

O venezuelano Dam Laya, baixista e vocalista do grupo, se mudou para o Brasil em 2018, quando foi selecionado como bolsista para o doutorado em Políticas Científicas e Tecnológicas na Unicamp. Há cerca de dois anos no Brasil, em meio a pandemia da Covid-19, decidiu recrutar conterrâneos para formar a Backhome à distância.

A banda de raízes venezuelanas tem Americana como sede e lança primeiro EP com parte dos integrantes brasileiros – Foto: Lin Julie

Cada integrante morava em um país diferente, entre Panamá, Peru e Venezuela – uma conexão que só foi possível virtualmente. “A gente aprendeu a se comunicar e a gravar de forma online, uma coisa que nunca tínhamos feito e, a partir dessa parceria, dessa amizade que já tínhamos, várias coisas foram fluindo de forma natural”, contou Dam.

Neste formato, a Backhome lançou três singles e videoclipes, mas, com o fim da pandemia próximo e com restrições sendo afrouxadas, Dam decidiu reunir a banda em uma nova formação para que pudessem se encontrar de maneira presencial e dar continuidade ao projeto.

Em contato com amigos brasileiros, o vocalista foi completando a banda aos poucos. O primeiro foi Jean Maicon, guitarrista e backing vocals do Backhome, e em seguida Felipe Rodrigues, que toca guitarra e também faz a segunda voz.

A banda ensaiava no Hup Sounds em Americana, um estúdio de música mantido por um coletivo, local em que Cláudio Cestari Jr., atual baterista da Backhome, é responsável pelos eventos. Com a saída do antigo responsável pela bateria, ele foi convidado para fazer parte do grupo e a formação se completou.

Com fim da pandemia, Dam reuniu novos integrantes para dar continuidade a Backhome presencialmente – Foto: Lin Julie

“Hoje em dia a gente se encontra em Americana, a gente ensaia lá, a maioria dos nossos shows estão lá, e a gente vem abrindo também espaço para outras cidades da região, principalmente em São Paulo por enquanto, e temos a projeção para começar a nível nacional. Muito feliz com o resultado do rumo que as coisas estão tomando”, disse Dam. Atualmente, dois integrantes residem em Campinas, e os outros no município americanense.

EP. O primeiro EP da Backhome, “Mi casa, su casa”, chega às plataformas digitais dia 10 de novembro. A produção foi de Ali Zaher, baixista da banda CPM 22, uma das influências dos integrantes.

“Ele virou também um grande parceiro, ele conseguiu tirar o melhor do nosso som, conseguiu traduzir bem o que a gente estava procurando nos nossos timbres das músicas, nas guitarras, no baixo, e todo o estilo que a gente queria representar”, disse Dam.

“Mi casa, su casa” contará com seis músicas, dentre elas a recém-lançada “Caer”. Até o lançamento do EP, o grupo disponibilizará mais dois singles, “Pa demoler”, em 15 de setembro, e “La Calle”, em 15 de outubro.

Em pouco menos de dois anos com a nova formação, o grupo já tem agenda de shows na cidade, em Porto Ferreira, Campinas, São Paulo e em Santa Bárbara d’Oeste, onde tiveram a oportunidade de participar do Rock Fest 2023.

“Foi o mais perto que a gente chegou de palcos gigantes. É um festival surreal, porque além de tudo ele acaba fomentando não só o rock, mas também as bandas, porque acabou que teve uma grande mistura de bandas, desde do autoral, também o cover dentro de vários estilos do rock”, disse o baterista americanense Cláudio.