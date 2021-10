Banda Fever toca clássicos do rock

09 out 2021 às 08:52 • Última atualização 09 out 2021 às 08:57

Show cover do Aerosmith terá os principais sucessos do grupo norte-americano; apresentação será no dia 15 de outubro

O Luna Music Bar, em Americana, recebe no dia 15 de outubro a Banda Fever, que toca clássicos do Aerosmith. Com três horas de duração, o show promete homenagear o grupo norte-americano.

O repertório inclui clássicos como Crazy, Cryin’ e I don’t wanna miss a thing, que faz parte da trilha sonora do filme Armagedom (1998), e também algumas músicas mais “lado b” da banda. Além de Aerosmith, também serão tocadas canções clássicas do rock internacional, com nomes como Bon Jovi e Guns N’ Roses.

A Banda Fever possui mais de 18 anos de estrada, fazendo sucesso com interpretações dos grandes sucessos do Aerosmith – Foto: Divulgação

Com mais de 18 anos de estrada, a Banda Fever tem reconhecimento internacional por suas interpretações do Aerosmith. A performance do vocalista Jedai W. Rock é um show à parte – além de parecido com o cantor Steven Tyler, também tem a voz em tom muito próximo e faz uma performance com toda a energia do artista original.

Segundo informações oficiais do grupo, a Banda Fever é reconhecida como o cover oficial do Aerosmith na América Latina pela semelhança entre os vocalistas e a alta qualidade musical. Em 2005, Jedai foi convidado para tocar no Aerosmith cover da Inglaterra, e leva na bagagem a experiência de shows em países como Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Áustria e Escócia.

Proprietária do Luna Music Bar, Paula Reis disse que a expectativa para o show é alta. “Vai ser um sucesso, o show é maravilhoso. Estamos com tudo preparado para receber a banda: o palco, a iluminação, a casa. A procura está muito grande, já temos 70% da ocupação, a previsão é que até o final dessa semana já esgote devido à questão que todo mundo tem que estar sentado”, disse a empresária.

A casa segue as determinações do Governo de São Paulo para realização de eventos. O público permanece sentado com distanciamento e não há pista de dança. Além disso, são disponibilizados pontos de álcool em gel e a máscara é obrigatória. Desde agosto, não há limite de horário e nem de público no Estado para eventos.

ACONTECE

O show será realizado às 21h de 15 de outubro, no Luna Music Bar.

Rua Vital Brasil, 416, Jardim Girassol. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (19) 98102-0871.