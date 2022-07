Banda Eva Venenosa apresenta repertório interativo no Festival de Inverno

Trazendo um repertório amplo de pop rock, resultado de 22 anos de estrada, a banda Eva Venenosa se apresenta nesta sexta-feira (22) no Festival de Inverno da Rádio Gold FM e do Tivoli Shopping. O show será às 20h45 na praça de alimentação do empreendimento. A entrada é gratuita.

A Eva Venenosa na versão trio é composta por Leila Rachid (vocais), Rafael Franco (guitarra) e Guto Magalhães (bateria). Um dos diferenciais da banda é a interatividade com o público, e o próprio repertório é formado de acordo com as reações da plateia.

“Nosso repertório é grande, temos sucessos do pop rock nacional e internacional. São músicas cantantes e dançantes, vamos mesclando e sentindo o público, nunca vamos com um repertório fechado”, contou Leila ao LIBERAL.

A Banda Eva Venenosa tem como diferencial a interatividade com o público – Foto: Divulgação

A Eva Venenosa também é aberta a pedidos. “Geralmente, o pessoal pede músicas. A gente faz se souber, se não, fazemos outra do mesmo grupo, sempre tentando uma interação bacana com o público”, defende a vocalista.

Mesmo com um repertório aberto, algumas canções serão propostas ao longo do show. The Cranberries, Guns N’ Roses, Pink Floyd, Alanis Morissette, Capital Inicial e Legião Urbana devem marcar presença na apresentação.

A Eva Venenosa foi formada no ano 2000, quando Leila foi convidada a abrir um show do cantor Zé Ramalho no Sesc (Serviço Social do Comércio) Taubaté. Ela então se juntou aos amigos com quem já tocava em bailes. Mas o grupo não conseguia chegar a um nome que agradasse a todos. Durante uma pausa na reunião, ligaram a TV e ouviram no encerramento de uma novela a música “Erva Venenosa”, de Rita Lee. “Falei ‘tá aí’. Tiramos a letra ‘r’ e transformamos em Eva. O nome pegou bastante, já são 22 anos nesta caminhada”, recorda Leila.

A banda já tocou em vários lugares do Brasil, principalmente no Vale do Paraíba e no litoral norte de São Paulo. Esta é a primeira vez que vem para a região. “Estamos bem animados, contamos os dias para a apresentação. Quero convidar o pessoal a comparecer, é um festival muito legal, com músicas de alta qualidade. Esperamos atingir o gosto do público e encontrar bastante gente”, convidou Leila.

Diretor de programação da Rádio Gold, Cris Correa elogiou a qualidade musical do grupo. “A Banda Eva Venenosa, que para o Festival de Inverno virá em formato de trio, tem um repertório muito bom, com clássicos do pop rock interpretados pela voz forte e, ao mesmo tempo, suave da vocalista Leila Rachid. Com certeza o público vai cantar junto”, aposta Cris.

O Festival de Inverno retorna na semana que vem com show de Peleco na quinta-feira e de Roberta Campos na sexta-feira. Toda a programação é gratuita.