Banda do Senai tem inscrições abertas para novos integrantes

Músicos de Americana têm até sexta-feira (7) para se inscreverem para as vagas do segundo semestre da Banda Marcial do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Americana.

As vagas são para os seguintes instrumentos: flauta transversal, flautim (piccolo), clarinete, clarone, fagote, oboé, saxofone alto, saxofone tenor, trompa, trompete, euphonium (bombardino), trombone de vara, souzafone, percussão sinfônica e percussão rudimentar.

A idade mínima para participar é de 12 anos, sem outras limitações. Os participantes precisam ter alguma vivência musical e domínio básico de seus instrumentos. Também devem trazer seu próprio instrumento, com exceção para os instrumentos de metais e percussão. A atividade musical é voluntária, sem objetivo financeiro.

“Temos apresentações em novembro e dezembro, e os alunos novos já farão parte das apresentações”, comentou o regente Raphael de Araújo Franco.

As inscrições acontecem através de formulário no Google. Mais informações pelo e-mail raphael.franco@sp.senai.br.

Os interessados e inscritos serão convidados para uma reunião, no sábado (8), às 9 horas, na Escola SENAI Americana, para explicação do funcionamento das aulas.