Banda de rock americanense lança EP que reflete sobre a pandemia

Músicas autorais da Hard Coffee fazem balanço dos aprendizados do período que iniciou no último ano

O mês de março marca o lançamento do EP autoral “Ano 2020 DC” da banda Hard Coffee, que faz referência ao período de perdas, isolamento, separações e aprendizados decorrentes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A banda, que tem integrantes de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, também prepara um clipe da música que dá título ao trabalho.

“Grite, cante e faça. Dê valor ao que nunca deu”, canta o vocalista Leandro Nascimento na música “2020”. A banda conta ainda com Marcos Cruz no baixo, Guilherme Patricio e Matheus Rodrigues nas guitarras e Bruno Travensollo na bateria. Todo o trabalho está disponível no Youtube, Spotify e Deezer.

Ao LIBERAL, eles contam que o EP com sete músicas tem três criações baseadas nos acontecimentos do ano passado, “em tudo que passamos e ainda continuamos a passar”, em referência à crise sanitária global. São as músicas “2020”, “Sua Estrada” e “Teatro Real”.

Hard Coffee é formada por Bruno Travensollo, Marcos Cruz, Leandro Nascimento, Guilherme Patricio e Matheus Rodrigues, da esquerda para a direita – Foto: Claudio Cestare Jr.

Quanto ao clipe de “2020”, a previsão é que seja compartilhado no Youtube da banda neste mês de abril. “Temos um roteiro cheio de referências aos acontecimentos do ano de 2020, mostrando isolamento, a separação dos entes queridos e o que aprendemos, como a música mesmo diz a ‘dar valor ao que nunca demos’”, contou Marcos.

Segundo o baixista, o EP também lança composições do grupo que existem há mais tempo e que tiram o foco do ouvinte da pandemia, trazendo equilíbrio melódico e temático.

As produções contaram com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, através de edital da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana. “Essa com certeza foi uma grande ajuda do Governo Federal em relação aos artistas em geral, que por causa da pandemia ficaram sem ter algum tipo de ganho financeiro, devido às restrições”, opina o integrante da banda.

A Hard Coffee se reuniu em 2019 para a formação de um projeto acústico voltado aos clássicos do rock, já com este nome, embora de lá para cá tenham ocorrido mudanças entre os integrantes. Com o formato acústico, o grupo se apresentou em casas noturnas e eventos.

Posteriormente, com a intenção de produzir um trabalho autoral, eles formaram a banda elétrica que busca um estilo influenciado por nomes do rock nacional e internacional, como Barão Vermelho, Engenheiro do Hawaii, Guns n’ Roses, Motley Crue e Bon Jovi.

Em janeiro do ano passado, a Hard Coffee lançou o EP “33”, com sete músicas, seguido do clipe “Outro olhar” e do single “Fragmentos”.

“Esperamos em breve, quando tudo estiver normal, estar tocando ao vivo nossas músicas e mostrando a qualidade da banda Hard Coffee”, conclui.