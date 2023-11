Banda cover faz tributo à Legião Urbana em Americana

"Legião Urbana Cover do Brasil" se apresenta no dia 5 de dezembro no Lulu Benencase

Neste ano o mundo completou 27 anos sem a icônica Legião Urbana. Mas ainda “temos todo o tempo do mundo” para apreciar a obra da banda de rock e, melhor, desta vez ao vivo. No dia 5 de dezembro, o palco do Teatro Lulu Benencase, em Americana, recebe um tributo ao grupo com o show da “Legião Urbana Cover do Brasil”. As portas abrem às 19h.

Os grandes clássicos que mexem com a nostalgia do público podem ser esperados no repertório do show. “Pais e Filhos”, “Tempo Perdido”, “Que País é Esse” e, claro, “Faroeste Caboclo” serão tocados.

A banda apresenta os clássicos do Legião Urbana ativando a nostalgia dos fãs – Foto: Divulgação

“Se a gente não tocar, a gente apanha”, brincou o vocalista do Legião Urbana Cover do Brasil, Beto Saches, sobre o clássico de nove minutos.

“O Faroeste Caboclo é um caso que as pessoas começam a pedir já desde a primeira música do show e é uma música que a gente toca sempre no final, como se fosse ‘a cereja do bolo’”.

De acordo com o vocalista, os shows realizados em teatros, assim como acontece em Americana, costumam ter uma produção um pouco diferente. Como o tempo da apresentação é estipulado e a atenção do público está completamente focada na performance, eles traçam uma linha do tempo. Assim, um pouco de cada época da banda é homenageada.

“A gente toca as músicas clássicas da Legião e a gente tenta rechear esse repertório com outras músicas que também fazem parte da história, não só da Legião, mas também como do Renato, que era talvez a figura mais importante nesse contexto todo”, disse.

Algumas canções que também aparecerão no repertório do tributo são: “Hoje a Noite Não Tem Luar”, que na verdade é do grupo Menudo e acabou ficando muito conhecida pela versão da Legião; a versão de Renato Russo de “A Cruz e a Espada”; e a italiana “La Solitudine”.

A caracterização da banda também é responsável por proporcionar a lembrança do Legião Urbana – Foto: Divulgação

Além das músicas serem responsáveis por trabalhar com o nostálgico, a caracterização também é uma forte aliada. Beto já faz cover de Renato Russo há cerca de 20 anos e conta que a aparência é uma preocupação para que a performance seja fiel à banda que fez tanto sucesso.

As blusas de banda que o vocalista da Legião usava fazem parte do figurino para as apresentações. Mas a vestimenta clássica de Renato está sempre presente: calça preta, bota e a bata branca. As roupas dos integrantes são só uma parte do espetáculo preparado.

“Tem uma parte que eu trago rosas para o público, que é aquela cena que o Renato tem flores nas mãos. Tudo isso é muito atrelado à parte da emoção do show”, contou Sanches. De acordo com ele, as flores aparecem em “Pais e Filhos”, uma música que costuma emocionar os fãs durante o show.

Apesar de o show ser um cover tributo ao Legião Urbana, a banda procura se desprender um pouco da postura rígida e séria que Renato Russo pedia aos músicos. Durante a apresentação, eles percebem o que o público está sentindo e fazem o possível para que se conectem com o momento, que é tão especial.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos pelo site www.entravip.com.br por R$ 30 (meia entrada) ou R$ 60 (inteira). Assinantes do LIBERAL também pagam metade do valor, basta apresentar o recorte do bônus que está presente nas edições do jornal no ato da compra.

A banda Legião Urbana Cover do Brasil foi a primeira em tributo ao clássico grupo de rock nacional após a morte de Renato Russo – Foto: Divulgação

A banda “Legião Urbana Cover do Brasil”

Desde o ano 2000 na estrada e homenageando uma das maiores bandas de rock nacional, a Legião Urbana Cover do Brasil é tida como a primeira banda tributo à Legião do País após a morte de Renato Russo.

Com interpretações fiéis, tanto na expressão corporal quanto na impostação vocal, a banda leva por onde passa uma apresentação carregada de emoção.

Em 2004, a banda ganhou o prêmio “Ousadia & Arte”, que prestigiou naquele ano artistas que mantinham viva a imagem e obra de Renato Russo. O prêmio foi entregue por Dona Carminha Manfredini, mãe do cantor.

Na formação atual estão, além de Beto, Joel Felippe (guitarra e violão), Teo Carvalho (teclados), Eder Eichembergue (bateria) e Cristiano Cruz (contrabaixo).