Banda cover do Iron Maiden se apresenta em Americana nesta sexta

A banda cover The Beast Experience chega a Americana com o show “The Ultimate Iron Maiden Tribute” nesta sexta-feira (20), às 19h30. O espetáculo será no Teatro Paulo Autran com um repertório que revisita todas as fases da banda inglesa de heavy metal, passando por sucessos, músicas do lado B e eras de diferentes vocalistas, com ênfase ao Bruce Dickinson.

Com o propósito de ser uma verdadeira experiência, o tributo é repleto de elementos que irão levar os fãs da banda a um show do Iron Maiden. A cenografia é baseada nas usadas pelo grupo original, contendo o inflável do mascote Eddie The Head, assim como na World Slavery Tour, de 1984, e também a presença do boneco que interage com a banda e público durante a apresentação.

A banda The Beast Experience traz show tributo ao Iron Maiden para Americana nesta sexta-feira – Foto: André Tedim

O diabo de Number Of The Beast também marca presença na performance. O palco recebe o tradicional andaime que cria um segundo “andar”, no qual o vocalista performa cerca de sete músicas. A caracterização dos integrantes do The Beast Experience como os músicos do Iron Maiden também é responsável por levar a essência da banda referência ao palco.

O grupo é formado por Raphael Mendes, Eric Claros, Guilherme Spilack, Pedro Migliacci, Danilo Bellintani e Vinícius Barbosa, que já são conhecidos por seus antigos trabalhos em tributo ao Iron Maiden. Parte deles esteve na Children of The Beast, banda cover oficial dos ingleses no Brasil.

“Eu comecei a ouvir Iron Maiden com nove anos de idade, eu fiquei fanático desde o primeiro momento. Comecei a tocar bateria por total influência deles, […] então foi muito natural eu ter cover do Iron Maiden. O The Beast Experience é uma banda nova, porém é uma banda em que todos os integrantes já estiveram em outros covers antes”, disse o baterista Eric Claros, que esteve por 18 anos na Children.

A banda tem como vocalista Raphael Mendes, que é destaque no cenário de covers pela incrível semelhança de voz com o Bruce Dickinson dos anos 80 e 90. “É impressionante, não existe nada parecido com ele cantando Iron Maiden. Como pesquisador e conhecedor de todo o cenário cover, ninguém chega perto do Raphael cantando”, apontou Eric.

Banda é formada por músicos conhecidos do cenário cover de Iron Maiden – Foto: André Tedim

De acordo com o baterista, a recepção do público com The Beast Experience tem sido ótima justamente pela popularidade que os integrantes têm no cenário. Para o show em Americana, a expectativa é de casa cheia por fazer parte de uma região reduto de fãs do Iron Maiden. “A galera pode esperar um show de alto nível e que a gente volte para a região mais vezes no ano que vem”, finalizou Eric.

Os ingressos podem ser adquiridos de R$ 50 a R$ 70 no site bilheto.com.br.