Banda Bee Gees Forever chega a Santa Bárbara nesta sexta-feira

Show inspirado no espetáculo “One Night Only” da banda australiana Bee Gees acontece no Teatro Manoel Lyra

Grupo cover de Americana apresenta a turnê “One Night Only” - Foto: Jean Araujo

A banda Bee Gees Forever chega ao Teatro Municipal Manoel Lyra nesta sexta-feira (18), às 20h, com um show inspirado no espetáculo da banda australiana Bee Gees. O grupo cover de Americana apresenta a turnê “One Night Only”, uma homenagem ao 2° álbum ao vivo do Bee Gees. Os ingressos já estão disponíveis no site www.ingressodigital.com, com preços que variam de R$ 50 a R$ 100.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O objetivo é prestar uma homenagem ao trio, recriando seus maiores sucessos com talento e precisão. A apresentação leva ao público uma experiência nostálgica e emocionante, refletindo a trajetória do Bee Gess. A banda cantará os clássicos atemporais como “Massachusetts”, “Words”, “To Love Somebody”, “Stayin’ Alive”, “More Than a Woman”, “I Started a Joke”, “Night Fever”, “How Deep Is Your Love”, “You Should Be Dancing”, entre outros hits.

“A qualidade do trabalho e a incrível semelhança das vozes de seus integrantes com as dos irmãos Gibb, além dos figurinos do espetáculo, fazem com que o Bee Gees Forever seja elogiado pela crítica por onde tem se apresentado, além de deixar em sua trajetória de apresentações inúmeros fãs, que sempre acompanharam a carreira do Bee Gees e passam a seguir o trabalho do Bee Gees Forever”, conta Jonas de Assumpção, produtor e vocalista da banda.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira