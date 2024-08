Banda AR40 se apresenta no Teatro Lulu Benencase, em Americana

No repertório da noite estarão clássicos do pop rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990

A banda AR40 promete animar o público com muita interação e humor - Foto: Divulgação

A banda americanense AR40 será a atração da noite desta quinta-feira (8) no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. A apresentação será às 20h e promete animar o público com muita interação e humor. O evento tem apoio do Grupo Liberal.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O show tem um apelo social com ingressos populares a R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada) e o promocional R$ 15 mais um produto de limpeza que será doado às entidades de Americana.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site entravip.com.br ou nas bilheterias do teatro. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.

De acordo com o baterista e produtor da banda, Adilson Ardito, o projeto tem parceria com o produtor cultural Ronaldo Britto. O objetivo é promover o humor com a música e também levar o trabalho social a quem precisa.

No repertório da noite estarão clássicos do pop rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990, como Paralamas do Sucesso e Bon Jovi, entre outros artistas.

“A todo momento do show terá surpresas especiais. Os integrantes se caracterizam e apresentam parte da discografia de artistas com brincadeiras e muito humor lúdico”, disse Brito.