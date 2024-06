Banda AR 40 é atração desta sexta na Festa de Carioba, em Americana

A banda americanense AR 40 será a atração da noite desta sexta-feira (14) na Festa de São João de Carioba, em Americana. O show terá início às 19h30 e promete animar o público presente com muita interação, caracterização e entrega.

A banda AR 40 – Foto: Divulgação

O grupo tem se consagrado como “fiel” participante da festividade de São João. De acordo com o baterista Adilson Ardito, a edição de 2024 será “a quarta ou quinta vez” que a banda sobe ao palco para levar boa música ao público da quermesse.

“A gente se sente muito honrado e feliz, lógico, em poder participar dessa festa”, disse.

No repertório da noite estarão clássicos do pop rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990, como Paralamas do Sucesso e Bon Jovi. Em um momento especial do show, um dos integrantes se caracteriza como o cantor Tim Maia e apresenta parte da discografia do artista, passando por “Descobridor dos 7 mares”.

“Ele faz cinco músicas do Tim Maia e depois tem uma interação com o público”, revelou Adilson. Durante a performance é realizado um “striptease”, momento responsável por “arrancar” boas risadas e entreter o público.

“Todos os músicos ficam muito felizes e na expectativa de poder mostrar o melhor que a gente sabe fazer”, disse o baterista sobre o show que preparam para esta sexta-feira.

A Festa de São João segue até o fim de junho, sempre às sextas-feiras e sábados, na Rua da Leiteria, s/n, no bairro Carioba. O evento recebe ainda uma programação artística variada, indo do sertanejo ao rock.