Banda americanense de jazz realiza primeiro ensaio no Teatro Municipal

A Big Band reuniu os músicos para tocarem juntos no Teatro Municipal Lulu Benencase pela primeira vez - Foto: Bruno Lino / Divulgação

A Americana Jazz Big Band, criada com o intuito de preservar e difundir o jazz, está dando seus primeiros passos. Formado por 17 músicos profissionais, suplentes e um regente, o grupo se reuniu para tocar junto pela primeira vez no Teatro Municipal Lulu Benencase em 10 de março.

A Big Band foi contemplada pela Lei Rouanet e está em busca de patrocinadores.

“Quando fizemos as bancas de seleção, já tínhamos percebido que era um grupo de músicos muito especiais. Mas, quando foram colocados para tocar ao mesmo tempo, os talentos se multiplicaram. São profissionais muito preparados por tudo que já estudaram, esse com certeza é o começo de um grupo de grande porte e excelência no país”, defendeu o músico Guilherme Mauad, idealizador do projeto ao lado do maestro Raphael de Araujo Franco, da Orquestra Senai Americana.

No primeiro ensaio, os músicos executaram a clássica de Frank Sinatra, “Fly Me To The Moon”, em um arranjo original feito por Mauad. Também foram tocados dois arranjos consagrados do mundo do jazz. Daqui para a frente, o grupo vai intensificar os ensaios para criar o repertório.

A Americana Jazz Big Band é formada por cinco saxofones, quatro trombones, quatro trompetes, uma bateria, um baixo, uma guitarra e um piano. Os músicos selecionados são, em sua grande maioria, de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, mas também há alguns de cidades da região, como Campinas e Piracicaba.

Além de preservar as grandes obras do jazz, a Big Band também tem como objetivo formar público para esse repertório na região e empregar mão de obra de artistas.

Patrocínio

A captação de patrocinadores do projeto entrou em uma nova fase. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto de renda devido para o projeto, com restituição de 100% desse valor na declaração de 2023 (que será feita no ano que vem). Já quem tem direito à restituição terá o valor corrigido pela taxa básica de juros, a Selic.

“Com as pessoas físicas têm dado muitos resultados, acontece uma aproximação das pessoas com o corpo musical. É uma via de duas mãos, consegue mostrar de forma próxima como vai ser, e a comunidade que patrocina é quem vai consumir essa arte no futuro”, considera Mauad.

A primeira apresentação aberta ao público ainda não tem data para acontecer, mas já tem endereço – será em Americana. Para isso, é necessário levantar 20% do valor total do projeto, que é de R$ 500 mil.

Mais informações sobre patrocínio, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, podem ser obtidas através do e-mail americanajazz

bigband@gmail.com.