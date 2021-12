Ballet Art Sandra Godoy mostra coreografias na tela do cinema

“Musicais”, com números gravados em locais de Americana e região, poderá ser visto em sala do Vila Multimall Center, em Santa Bárbara

Coreografias desenvolvidas em cenários especiais e gravadas em vídeos de poucos minutos, que juntos compõem um “filme” repleto de música e dança. Assim é o Festival “Musicais”, que a escola Ballet Art Sandra Godoy exibe neste sábado no cinema da Villa Multimall Center, em Santa Bárbara d’Oeste.

As 16 turmas da escola de dança elaboraram coreografias que marcam o encerramento do ano.

O formato escolhido para apresentação não foi a tradicional montagem para teatros, mas sim a produção de vídeos, caprichados em figurinos e produção.

As coreografias que compõem o musical foram gravadas em diferentes locais de Americana e região – Foto: Rudi Silva / Divulgação

“Cada professora escolheu um musical da Broadway, e dentro disso procurou lugares em Americana e região que lembrassem o filme”, contou a proprietária da escola, Mayara Godoy Duarte.

O musical “Rock of Age”, por exemplo, foi gravado no John Gow Irish Pub, em Americana; “Burlesque” foi gravado em uma boate em Campinas e “Harry Potter” no Castelo dos Vinhais, em Vinhedo.

Foram escolhidos como temas dos musicais os filmes “Valente”, “Matilda”, “Harry Potter”, “Anastácia”, “Fame”, “Burlesque”, “Cantando na chuva”, “Rock of ages”, “Enrolados”, “Mary Poppins”, “Noviça Rebelde”, “Família Addams”, “Thats Life (Frank Sinatra)”, “High School Musical” e “In the Heigths”.

Esta é a segunda edição do projeto, que em 2020 teve como tema “SuperCine”. A ideia surgiu no ano passado por conta das restrições da pandemia, mas o resultado foi tão positivo que a escola decidiu repetir a dose em 2021.

Após as apresentações de “SuperCine” no cinema, os vídeos foram liberados nas redes sociais e em um mês superaram 30 mil visualizações.

No total, cerca de 160 alunos participaram da produção. Estiveram envolvidas na produção as professoras Bianka Dias, Jaqueline Américo, Thaiana Moraes, Vanessa Chieus, Mayne Sass, Kely Gouveia, Carolina Faraone, Mônica Brazzil e Pamela Mascara.

“Essa foi a forma como nos reinventamos, e as professoras abraçaram a ideia”, elogiou Mayara, que também assina a direção geral.

O roteiro ficou a cargo de Kely Gouveia, Mayne Sass e Vanessa Chieus. A filmagem e edição foram por conta de Rudi Silva.

O Festival “Musicais” terá quatro sessões neste sábado no Multiplex, em Santa Bárbara d’Oeste, às 14h, 16h, 18h e 20h. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 35 e podem ser adquiridos exclusivamente pelo WhatsApp da escola Ballet Art Sandra Godoy: (19) 99912-9984.