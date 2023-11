Ballet-Art Sandra Godoy apresenta espetáculo neste final de semana em Santa Bárbara

"Uma Noite Mágica no Museu" é inspirado em clássico da comédia e terá três sessões a partir de hoje

Ao todo, 220 alunos se apresentarão em quatro dias. - Foto: Rudi Silva

O clássico dos filmes de comédia é inspiração para o espetáculo “Uma Noite Mágica no Museu”, apresentado a partir de hoje (17) pelo Ballet-Art Sandra Godoy, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. Serão três sessões de apresentação, às 20h nos dois primeiros dias, e às 19h no domingo.

O longa “Uma Noite do Museu”, de 2006, um tradicional da “Sessão da Tarde”, acompanha Larry Daley, um homem bom que consegue um emprego de segurança noturno em um museu de história natural. Mas, logo no primeiro dia, é surpreendido quando fósseis de dinossauros e estátuas de cera ganham vida. Para resolver a situação de caos instalada, ele precisa da ajuda da estátua de Theodore Roosevelt.

O espetáculo deste ano é baseado no filme “Uma Noite no Museu” e tem figurinos que representam as culturas envoltas na história – Foto: Rudi Silva Fotografia

A decisão por tê-lo como inspiração para o espetáculo de encerramento de 2023 foi a busca por uma proposta diferente, revelou a professora de jazz e ballet clássico Mayne Sass, que está por trás da produção da apresentação.

“Sempre procuramos temas contrastantes ao ano anterior. Acreditamos que conseguimos surpreender os alunos e os pais. Como a história tem uma pitada de comédia, sentimos que o roteiro se encaixou onde imaginávamos, fantasiosos e leve”, disse. Mayne espera surpreendê-los novamente com a apresentação.

Além disso, outro ponto considerado decisivo para a escolha do filme como inspiração foi a transição entre várias culturas. “Trabalhamos a história de cada personagem, africanos, egípcios, povo maia, romanos, guerreiros, cowboys, e muito mais”. Para a professora e produtora, essa intercalação cultural garante uma história envolvente e engraçada.

O público reconhecerá personagens importantes para a história como Cecil Fredericks, Reginald, Gus, Jedediah, Otaviano, Dr. McPhee, Roosevelt, Faraó Ahkmenrah, e o vigilante Larry Daley. Com direção da professora Vanessa Chieus, as vestimentas, assim como o cenário, foram uma forte aliada na história.

“Toda a caracterização foi criada com muita pesquisa e criatividade para cada personagem, e respeitando sua individualidade e cultura, os figurinos, adereços, acessórios e a cenografia está linda com muita inovação para a escola”, contou.

A expectativa para o espetáculo, de acordo com Mayne, é entregar uma experiência envolvente e única ao público, e que todos possam ter a sensação de “respirar arte” ao fim da apresentação de “Uma Noite Mágica no Museu”.

Os ingressos para o espetáculo são comercializados pelo site www.ingressodigital.com com valores a partir de R$ 80 e podendo chegar a R$ 160.