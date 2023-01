‘Babilônia’ retrata indústria do cinema nas próprias telonas

O vencedor do Oscar Damien Chazelle estreia seu novo filme nesta quinta-feira (19). Escrito e dirigido pelo cineasta, “Babilônia” retrata os primórdios da indústria do cinema. O longa é estrelado por Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva.

Ambientado em Los Angeles nos anos 1920, “Babilônia” conta uma história de ambições e excessos desmedidos, acompanhando a ascensão e a queda de estrelas durante uma era de decadência e depravação em uma jovem Hollywood. Enquanto Manny Torres (Diego Calva) e Nellie LaRoy (Margot Robbie) buscam o caminho para o sucesso, o astro do cinema mudo Jack Conrad (Brad Pitt) é desafiado com a transição para os filmes falados. As histórias dos três personagens vão se cruzar.

Brad Pitt em “Babilônia” como astro do cinema mudo desafiado com a transição para os filmes falados – Foto: Paramount Pictures / Divulgação

“Jack Conrad é o ator de maior prestígio quando o conhecemos. Ele é um daqueles caras que chegou ao apogeu do estrelato naquele momento, e o tipo de amor histérico e admiração que ele inspira, em um período em que todo o conceito de estrelato cinematográfico ainda era relativamente novo, é realmente difícil para nós, hoje em dia, entender”, explicou o diretor Chazelle à Paramount Pictures.

Para compor o personagem, Brad Pitt teve como referência atores como John Gilbert, Douglas Fairbanks e Rudolph Valentino. “As performances desses atores têm um charme especial. Os filmes mudos não tinham os diálogos como apoio, apenas cartões de título que surgiam em ocasiões específicas, portanto, as interpretações tinham um estilo muito diferente do que vemos hoje”, declarou o ator à produtora.

Com “Babilônia”, Chazelle retorna a um de seus mais caros temas, que marcou algumas de suas obras anteriores. Tanto em seu primeiro filme, “Guy and Madeline on a Park Bench” (2009), quanto em “La La Land: Cantando Estações” (2016), que venceu o Oscar em várias categorias, Damien Chazelle se voltou para a história do cinema. O diretor revelou que retratar os primórdios de Hollywood era um desejo antigo – ele trabalhou na obra por mais de 15 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Em um nível mais profundo, eu gostava da ideia de olhar para uma sociedade se transformando. Hollywood viveu uma série de mudanças rápidas e aparentemente cataclísmicas nos anos 1920. Algumas pessoas sobreviveram, mas outras não. Nos termos de hoje, chamaríamos de disrupção”, definiu Chazelle.

PRÊMIOS. Produções que se voltam para a história do cinema, como “O Artista” (2011) e “Era uma vez em… Hollywood” (2019), costumam agradar a academia do Oscar e outras premiações. Com “Babilônia” não deve ser diferente. O filme teve nove indicações no Critics Choice Awards, incluindo Melhor Direção e Melhor Filme, e venceu na categoria de Melhor Desenho de Produção.

O filme foi indicado também a cinco categorias do Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Comédia ou Musical, e já está pré-indicado em três categorias do Oscar.

Uma das apostas é a trilha sonora original do veterano Justin Hurwitz, que foi pensada antes mesmo do início das filmagens. A trilha mescla jazz instrumental de bandas dos anos 1920 com uma pegada de rock e músicas dançantes. Com 188 minutos, “Babilônia” tem classificação indicativa de 18 anos.