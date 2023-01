Aventura ‘Alerta Máximo’ estreia nos cinemas da região nesta quinta-feira

Tempestade, pouso forçado, guerra civil e sequestro. Esses são os problemas que Gerard Butler enfrenta como o piloto Brodie Torrance no filme de ação “Alerta Máximo”, que estreia nos cinemas da região nesta quinta-feira (26).

O piloto Brodie Torrance salva seus passageiros de um raio ao fazer um pouso arriscado em uma ilha das Filipinas. Contudo, estar no chão não significa segurança, já que o território é alvo de disputas e está devastado pela guerra.

Quando a maioria dos passageiros são feitos de reféns por rebeldes perigosos, a única pessoa com quem Torrance pode contar é Louis Gaspare (Mike Colter), um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará da ajuda do prisioneiro, e vai descobrir nele um forte aliado.

“Torrance é um personagem rico. Embora não tenha experiência tática no combate a rebeldes perigosos, ele sente uma profunda responsabilidade por seus passageiros e pela filha que estava a caminho para ver. Após o pouso de emergência, ele fará de tudo para proteger seus passageiros e levá-los para casa. Ele é um homem em uma missão”, disse Gerard Butler à distribuidora Paris Filmes.

Gerard Butler e Mike Colter lideram o elenco da produção – Foto: Divulgação

Super-herói na série “Luke Cage”, Mike Colter dá vida em “Alerta Máximo” a um personagem dúbio e que está em busca de redenção. Experiências em seu passado o prepararam para lidar com aquela situação de conflito, e ele vai se mostrar essencial no resgate aos passageiros. “Ele passou por tempos de guerra, lidando com insurgentes. Esta é a oportunidade perfeita para reparar seu passado”, disse Colter à distribuidora.

HISTÓRIA. A ideia para “Alerta Máximo” surgiu para o romancista escocês Charles Cumming, autor de livros de espionagens ainda inédito no Brasil, durante uma viagem de férias para o Egito.

“Foi durante uma onda de terrorismo e sequestros. Quando pousamos no Aeroporto Internacional de Hurghada (no Egito), eu me perguntei: e se nosso avião tivesse sido desviado para uma área controlada por terroristas? A história se tornou uma corrida contra o tempo para impedir o sequestro de passageiros antes que o piloto pudesse colocar o avião de volta no ar”, revelou Cumming à Paris Filmes.

Inicialmente imaginado como um novo romance, a história acabou sendo transformada em um roteiro por sugestão do produtor Mark Vahradian, da Di Bonaventura Pictures. Ele disse a Cumming que a ideia tinha ingredientes de um evento cinematográfico. Entusiasta da sétima arte, Cumming escreveu vários rascunhos até chegar à versão final de “Alerta Máximo”. Para isso, contou com o apoio do roteirista J. P. Davis.

“Parte da experiência do filme é conhecer esses personagens muito diferentes e como eles reagirão à situação incrivelmente perigosa em que foram lançados”, declarou Davis. A direção ficou a cargo de Jean-François Richet. Com 107 minutos, o longa-metragem tem classificação indicativa de 14 anos.