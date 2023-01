Autora prepara lançamento de livro da trilogia ‘Crônicas de Damayanti’

A paixão pela literatura fantástica inspirou a dentista Amanda Peres, de 28 anos, a criar seu próprio universo. A trilogia distópica “Crônicas de Damayanti” teve seu primeiro volume, “Cidade dos Renascidos”, lançado no ano passado em formato digital e este ano em sua versão física. Para 2023, a autora de Americana prepara o lançamento do segundo volume.

“Cidade Floresta” vai entrar em pré-venda em março, segundo a escritora. O book trailer e o título do livro foram divulgados neste sábado (31) na conta @amandap.autora no Instagram, onde a escritora concentra as novidades de suas publicações.

A escritora Amanda Peres conta que começou a escrever ainda na infância – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O mundo criado por Amanda, chamado Damayanti, é dividido entre os seres mortais, que são os humanos, e os imortais, que pertencem a diversas raças com magia. Os Milenares tomaram o poder e escravizaram os humanos. O jovem Ezra, um humano revoltado com as crueldades e opressões, funda o grupo de Rebeldes e passa a lutar contra a raça dominante.

No livro “Cidade dos Renascidos”, Ezra e sua namorada, a também humana Anien, são traídos e entregues para tortura nas mãos da vilã Víbora.

“Adoro fantasia, mas os livros que eu lia não traziam representatividade e não falavam de assuntos como saúde mental. Os personagens têm vários problemas, mas estão ótimos. Isso me incomodou, e quando fui escrever um livro quis colocar essas questões. Apesar de ser fantasia, queria que as pessoas se identificassem com os personagens”, disse a autora ao LIBERAL.

Já “Cidade Floresta”, que será lançado em 2023, traz o desenrolar dessa guerra e o protagonista Ezra lidando com os efeitos psicológicos da tortura que sofreu.

“O personagem principal já tinha depressão, mas isso foi intensificado depois que ele foi torturado. O segundo livro traz o Ezra tentando encontrar seu lugar e superar seus traumas. Há uma continuação da guerra e evolução do personagem”, explicou Amanda.

Para aprofundar a história, a autora lançou em setembro o spin-off “Cidade Céu”, uma história curta que aborda o passado de Ezra, passando por sua infância e explicando sua tendência à rebeldia.

HISTÓRIA

Influenciada pela mãe leitora, Amanda se apaixonou pelos livros desde que começou a ler. A fantasia sempre ocupou um espaço especial em sua prateleira, e ela tem entre suas referências literárias Sarah J. Maas, autora da série “Corte de Espinhos e Rosas”, e o livro “A Montanha Encantada”, da brasileira Maria José Dupré.

Amanda começou a escrever ainda na infância, gosto que ganhou força na adolescência na forma de fanfics (narrativa escrita por fãs) de histórias como “Crepúsculo”, “Harry Potter” e “High School Musical”.

A ideia de seu primeiro livro surgiu quando fazia uma tatuagem, e a profissional que a atendia inspirou a vilã Víbora. Toda a história da trilogia “Crônicas de Damayanti” já está escrita, segundo Amanda. A autora optou pela publicação independente, custeando todas as etapas da produção dos livros.

“Cidade dos Renascidos” custa R$ 50 na versão física e R$ 14,90 na digital. O ebook “Cidade Céu” custa R$ 7,90. As obras podem ser compradas através de link disponível no Instagram da autora.