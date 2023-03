Autora lança dois livros infantis em Campinas

Um dos trabalhos foi publicado de forma independente e tem o projeto gráfico assinado por Bruno Cardoso, de Americana - Foto: Divulgação

A atriz e escritora Paloma Barreto, de Campinas, lança neste sábado (18) dois livros infantis na livraria Leitura do Galleria Shopping. Um dos trabalhos foi publicado de forma independente e tem o projeto gráfico assinado por Bruno Cardoso, de Americana.

Publicado pela Caravana Grupo Editorial, “A Lenda do Escultor de Nuvens” conta a história de Cauê, um menino criativo que passa horas observando as nuvens no céu. Ele se torna amigo de Raíra, que acaba enxergando histórias fantásticas através dos olhos do Cauê. Ilustrado por Rafael Fernandes, o livro teve sua versão em espanhol lançada na Argentina no ano passado. O livro custa R$ 60 e a venda está sendo feita pelo caravanagrupoeditorial.com.br.

Já “Cidade das Pipas”, publicado de forma independente, conta a história de um lugar onde as pipas são os veículos usados pelos moradores. As ilustrações são de Lethicia Bravo, de Limeira. “Cada ilustração foi discutida com a Lethicia, que fazia esboços e me enviava. Me inspirei em um encarte de CD de uma banda que gosto muito, então as ilustrações funcionam como um zoom de câmera. Conforme você vai virando as páginas e conhecendo a cidade, o desenho se aproxima cada vez mais” explica Paloma. As vendas são feitas diretamente com a autora pelo Instagram @fada.lilas, pelo valor de R$ 55.

Os dois livros foram criados durante a pandemia, quando a escritora tentava distrair o filho, na época com três anos, com diferentes atividades. “Foi assim que, observando o céu de casa e respondendo às inúmeras perguntas do Gael, comecei a criar as histórias”. Depois de colocá-lo para dormir, corria para o computador para registrar todas as histórias criadas junto com o filho.

O lançamento terá contação de histórias com a atriz Elaine Vilela e sorteio de brindes. O evento começa às 15h e segue até 17h, com entrada gratuita.