Autor de Nova Odessa lança livro infantil sobre inclusão

O morador de Nova Odessa, Jaime Fulanetto, lança no próximo sábado (17), no espaço Adonópolis, das 14h às 16h, em Americana, o livro “O passarinho que não podia voar”, da Coletânea Inteligênios.

Em 2017, o autor sobreviveu a um acidente de moto que transformou sua vida ao perder as funções de um dos braços.

Jaime Fulanetto – Foto: Divulgação

Ele então teve que enfrentar uma longa jornada de reabilitação e readaptação de rotina diante das limitações. Sua história de superação o inspirou a escrever o livro.

Ilustrada por Vicente Mendonça, a obra conta a jornada de um passarinho destemido, que nasceu só com uma asa, e conta com os amigos e seu poder de superação para conseguir voar.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estou muito feliz em poder publicar meu primeiro livro. Mais do que emoção, é a realização de um sonho poder alcançar e motivar outras pessoas através de minha história”, disse Jaime.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O livro foi lançado nacionalmente em 26 de julho deste ano, no Conet (Congresso Educação para Transformação), em Gramado (RS), onde 50 exemplares foram autografados pelo autor.

Neste sábado, além da sessão de autógrafos, haverá contação de histórias com interpretação em Libras e atividades para as crianças. O evento é gratuito, mas é necessário se cadastrar no link para participar.