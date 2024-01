Aulas de dança e canto-coral beneficiam idosos de Santa Bárbara

Idosos dos grupos da melhor idade assistidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, frequentam aulas gratuitas de dança e canto-coral através do projeto “Convivência”, em parceria com a ABE – Casa da Criança, por meio de edital público. E as atividades trazem benefícios para eles.

Aulas de dança e canto-coral para terceira idade voltam na terceira semana de janeiro, em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Os dois grupos de dança, criados a partir do segundo semestre do ano passado, têm dois horários diferentes, às terças-feiras, às 14h, e às sextas, às 9h, no CSU (Centro Social Urbano), localizado no Jardim Belo Horizonte. O professor é Marciello Maicon dos Santos Dias.

Iniciados em 2022, os ensaios do coral funcionam em dois núcleos, às terças, às 14h30, no Planalto do Sol 2 (Cras 5), e às sextas-feiras, às 8h30, no CSU, com a professora Noemi Cavalcante Bustillos.

Os benefícios físicos da dança para idosos são inúmeros, como flexibilidade, postura, equilíbrio, memória e coordenação motora, segundo o professor Dias. “Além desses benefícios, temos a interação social. Eles se sentem felizes por estarem em um grupo diferente, gostam de vir às aulas e se divertem”, ressaltou.

“Podemos dizer que a dança é uma atividade física e ajuda no fortalecimento muscular e na questão do equilíbrio, porque uma das perdas que eles têm na terceira idade é a questão da mobilidade, prevenindo assim as quedas”, explicou.

A percepção rítmica foi trabalhada no ano passado com faixas do flashback. Neste ano, o plano de aulas será modificado.

“Quero incluir outros tipos de ritmos. Pensando em abrir mais o leque para eles. Vai ter forró, samba e músicas mais tranquilas para momentos mais descontraídos. Além disso, focarei mais em expressão corporal, ritmo e musicalidade”, complementou Dias.

O coral também auxilia a pessoa idosa, no viés do fortalecimento do aparelho fonador e no contato com a leitura, além de trazer cultura por meio de músicas novas e repertórios novos.

“O idoso ao cantar vai estimular o cérebro através da música e a memória através da memorização das letras. Geralmente eles dançam junto com a música, cada um a seu modo, e isso contribui com o físico deles”, frisou Noemi, musicista e professora de música há 33 anos.

As aulas voltarão na terceira semana de janeiro. Para participar, a pessoa tem de estar inscrita nos grupos da terceira idade no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou NAS (Núcleo de Assistência Social) mais perto de sua residência. Em caso de dúvidas, basta ligar na Secretaria de Promoção Social pelo telefone 3455-6969, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.