Atriz Monique Alfradique apresenta monólogo na região nesta sexta e sábado

Com o monólogo “Quase Normal”, Monique Alfradique entra em cena sozinha pela primeira vez - Foto: Divulgação

“Venci na vida? Sou suficientemente independente? Sou bem-sucedida? Sou amada? Sei amar?”. Essas são algumas questões que a atriz Monique Alfradique traz em seu monólogo “Quase Normal”, que se apresenta neste final de semana na região. A comédia terá uma sessão nesta sexta-feira (21) e outra neste sábado (22) no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Escrito pela própria atriz junto com o diretor Rafael Primot, o texto acompanha uma mulher que busca seu lugar no mundo. Ela vive dilemas, atravessa decepções amorosas, fracassos profissionais e experiências nada convencionais no mundo virtual. Ainda assim, segue na busca por realizar seus desejos e se encontrar. O nome da peça vem da pressão exercida pela sociedade para que ela se enquadre na velha moral e aja como uma mulher “normal”.

“O espetáculo tem a função de falar sobre a autoestima da mulher contemporânea, que sofre pressão para ser mãe, para ter um casamento perfeito, ser bem-sucedida profissionalmente. Acontece que isso tudo não faz parte do plano de vida de todas. Mas a gente sofre muita pressão diária”, defende Monique. ”Acho que a peça ressalta o poder feminino ao falar que a mulher pode aceitar o próprio corpo apesar da imposição dos padrões estéticos”, completa a atriz.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Conhecida do público por sua trajetória na Rede Globo, Monique Alfradique estreou na TV como paquita no Programa da Xuxa quando tinha apenas 13 anos. A atriz se destacou em produções globais como “Malhação” (em 2003 e novamente em 2006), “A Lua Me Disse” (em 2005, quando interpretou sua primeira protagonista), “Beleza Pura” (2008) e “Fina Estampa” (2011). Recentemente, foi apresentadora do reality show gastronômico “Mestre do Sabor” (2020 e 2021) e fez uma participação na novela “A Dona do Pedaço” (2019).

Com o monólogo “Quase Normal”, a atriz de 36 anos entra em cena sozinha pela primeira vez. “É uma experiência maravilhosa, um misto de sensações, mas me sinto bastante acolhida pelo público, que é meu cúmplice. Isso, de certa forma, me acalenta”, revelou Monique Alfradique.

O espetáculo será apresentado às 21h tanto na sexta-feira como no sábado.

Os ingressos custam R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), e estão à venda no site www.ingressodigital.com e na bilheteria. O endereço é Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina.

Mais informações no site www.teatrogt.com.br. A classificação indicativa é 12 anos.