Atriz Lilia Cabral se apresenta na região

A região recebe neste final de semana o espetáculo “A Lista”, com a atriz Lilia Cabral e sua filha Giulia Berolli. A comédia aborda temas como a comunicação e a empatia, prometendo emocionar o público. A apresentação será no sábado (12), às 21h, e no domingo (13), às 19h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas.

A peça conta a história de Laurita, interpretada por Lilia, uma aposentada que está confinada em casa por conta da pandemia e se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha Amanda, vivida por Giulia. O encontro entre as duas vai fazer vir à tona sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre.

Giulia Berolli e Lilia Cabral trazem “A Lista” para a região – Foto: Bob Souza / Divulgação

Em entrevista ao LIBERAL, Lilia Cabral contou sobre a cumplicidade entre as duas no palco.

“Tem sido um imenso prazer. No começo do trabalho, claro que eu a enxergava como minha filha, mas agora, depois de mais de um ano e meio fazendo esse trabalho, também percebo a colega de cena e não apenas a filha. Uma colega de cena dedicada, estudiosa, talentosa, com quem tenho tido uma troca rica em cena. Para mim é uma alegria, como colega e mãe. A gente se dá super bem em cena”, disse a atriz.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A peça é a segunda experiência profissional de Giulia no teatro. “Nesses novos tempos, ‘A lista’ virou uma linda surpresa. Uma peça emocionante, surpreendente e singela, que resgata aquilo que nós, seres humanos, temos de mais especial: a comunicação e a empatia. Estou muito feliz de participar desse projeto, com essa equipe tão especial e, mais feliz ainda, de poder, de alguma forma, estar perto do público, mais uma vez”, declarou a jovem atriz através da assessoria de imprensa.

RETORNO

Indicado nas categorias “Melhor Atriz”, “Melhor Atriz Coadjuvante” e “Melhor Dramaturgia de Peça em Teatro” do Prêmio Bibi Ferreira 2022, o espetáculo foi criado durante a pandemia com o objetivo de ajudar os profissionais envolvidos na sua produção e que estavam sem trabalho por conta do isolamento social.

Foram realizadas exibições online de um trecho do texto em 2020, e algumas apresentações para plateias reduzidas no ano seguinte. A estreia do espetáculo na íntegra aconteceu em março deste ano, em São Paulo, após o avanço da vacinação contra Covid-19 e redução nos óbitos pela doença.

“Eu estava com muita saudade! Sinto que, neste momento, o teatro, em geral, está em ebulição. Afinal, vivemos dois anos de muitas incertezas. Mas todos os artistas foram persistentes e determinados. E, acima de tudo, a recepção do público está maravilhosa. Muitas pessoas nos escrevem, pelas redes sociais, dizendo que se emocionaram, que se divertiram. Isto é o mais importante”, contou Lilia Cabral sobre o retorno aos palcos.

Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada), e podem ser comprados no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro. O endereço é Avenida Iguatemi, número 777, Vila Brandina, em Campinas. Informações pelo telefone (19) 3294-3166. O espetáculo tem classificação indicativa de 12 anos.