Atriz da região integra filme de Márcio Trigo

“Flores e Espinhos” traz grandes obras de Machado de Assis para dentro de conflitos da adolescência - Foto: Divulgação

A atriz barbarense Bia Grivol, de 15 anos, integra o elenco do filme “Flores e Espinhos” do diretor Márcio Trigo. O cineasta dirigiu produções como a série infantil “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, o humorístico “Os Caras e Pau” e o filme “Vestido para Casar” (2014).

“Flores e Espinhos” traz grandes obras de Machado de Assis para dentro de conflitos da adolescência. Foram inseridos no longa elementos de histórias como “Esaú e Jacó”, “Helena” e “Dom Casmurro”.

Bia Grivol interpreta Vivi, uma personagem ligada a um grupo de estudantes que se manifesta contra situações que não aceitam. De acordo com Suellen Vianna Grivol, mãe da atriz, o filme é o maior projeto que Bia Grivol participou até agora.

A adolescente começou na carreira artística aos 12 anos, e de lá para cá já gravou alguns comerciais. Além de aulas de atuação, Bia também faz dança em uma escola de Campinas e canto na Escola Só Música, em Americana.

Bia Grivol começou na carreira artística aos 12 ano – Foto: Divulgação

“Ela tem se preparado para quando surgirem oportunidades estar pronta. Está focando na carreira e quer estar completa”, disse Suellen.

As gravações de “Flores e Espinhos” foram realizadas em Capivari no início do ano. A previsão é que o longa-metragem seja lançado no segundo semestre de 2023.