Ao todo, serão realizadas duas sessões no Teatro Oficina do Estudante, em Campinas

Sucesso na TV e no cinema, Cacau Protásio apresenta o seu primeiro stand-up comedy, o “100% Cacau”, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, em Campinas. A apresentação acontece neste sábado e domingo, às 21h e 19h, respectivamente. A classificação etária é de 14 anos.

No espetáculo, Cacau fala sobre sua infância, a família, a adolescência, a dificuldade em namorar, o jeito sapeca de menina. Conta histórias, prende a atenção, deixa o teatro leve, com direito à risadas sem fim e aplausos em cena aberta, vez ou outra. E exerce da melhor forma seu ofício. De jaleco no palco, “sou uma doutora do riso”, disse.

Cacau Protásio – Foto: Divulgação

Ela também divide histórias de vida com o marido, o samba e até uma viagem com a mãe para o exterior. Relembra Zezé de “Avenida Brasil”, Terezinha do “Vai Que Cola”, e Shirley de “Família Paraíso”.

No entanto, “100% Cacau” é uma oportunidade para o público se aproximar mais da mulher determinada, sensível, espiritualizada, tímida, debochada, simpática e engraçada que compõem a personalidade desta atriz. Sua carreira tem passagens de sucesso em todas as frentes de exibição.

No teatro, fez diversas montagens, com destaque para a unanimidade de público e crítica de “Trair e Coçar e Só Começar”. Também já teve personagens memoráveis no cinema, em comédias, como “Juntos e Enrolados”, que protagoniza com Rafael Portugal, e os sucessos de bilheteria, “Vai que cola – O Filme” e” Vai que cola – O Filme 2”.

“100% Cacau” é um espetáculo considerado democrático. “Pouco antes do final, abro espaço para conversar com a plateia. Vem bater-papo comigo, gente. Tem tido cada conversa boa…”, contou.

Sincera, ela confessa o nervosismo com o retorno aos palcos e em um formato inédito para ela: o stand-up comedy. Na verdade, nem tão inédito assim. Em 2019, pouco antes de começar a quarentena da covid-19, a atriz se aventurou ao participar de uma apresentação de shows solos de humor no Rio de Janeiro.

“O Maurício Manfrini, conhecido como ‘Paulinho Gogó’, foi um dos maiores incentivadores. E muita gente colocava pilha, dizia ‘o povo te adora, você vai mandar bem’”, disse.

“Acreditei e fui. Mas não me acho engraçada. As pessoas acham, então devo ser. Tem gente que chega do meu lado, olha para mim e já começa a rir do nada.”

De acordo com a própria humorista, ela se acha séria, mas se solta conforme conhece uma pessoa. “Já brinco mesmo, faço palhaçada. Mas sou tímida”, disse.

INGRESSOS

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40 e já estão à venda nas bilheterias do teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.br.