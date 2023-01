Atriz barbarense participa de oficina com diretor Eugenio Barba

A atriz Lays Ramires, de Santa Bárbara d’Oeste, participou em dezembro de uma oficina realizada pelo italiano Eugênio Barba. Criador do conceito de Antropologia Teatral, ele é considerado um dos mais importantes diretores em atividade no mundo todo. As aulas também foram ministradas pela conceituada atriz britânica Julia Varley.

Lays participou do projeto “Arte Secreta do Ator”, que explorou o conceito de como pensar através das ações. A atividade foi realizada durante sete dias em uma casa na zona rural de Brasília (DF), onde se reuniram 15 atores e oito diretores de diferentes lugares do Brasil e da América do Sul. De acordo com Lays, houve um processo de seleção para a atividade e ela mesma bancou os custos da formação.

Eugenio Barba fundou a Antropologia Teatral, um campo de estudos do trabalho do ator a partir de um processo comparativo com vários estilos de interpretação, da oriental à ocidental.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele também é o criador do conceituado Odin Teatret, na Dinamarca, onde a atriz barbarense fez uma formação no ano passado. Aos 86 anos, Barba esbanja vitalidade, de acordo com Lays.

“Foi incrível encontrar o mestre em idade tão avançada, e tão ativo. Está extremamente lúcido e com o corpo tão vivo. Saí de lá renovada”, contou a atriz. “O Odin é um grupo de 58 anos, e imaginar essa capacidade de estarem unidos em prol de uma pesquisa artística durante tanto tempo é inspirador”, disse Lays, que integra a Cia Arte-Móvel, companhia de teatro barbarense.

Ela também destacou a presença de Julia Varley, com quem Eugenio Barba tem uma parceria. Os dois devem criar uma nova fundação que vai dar continuidade aos estudos teatrais realizados por eles.

“São pessoas que vivem aquilo que a gente acredita na arte. A Julia fala algo muito importante: o trabalho devolve o que você doa para ele.

De acordo com sua intensidade, as coisas acontecem com seu corpo, sua voz.

A Arte-Móvel acredita muito nesse trabalho, cada corpo executa determinadas coisas e essa singularidade é o belo no teatro”, declarou a atriz.