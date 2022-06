Atrações do Santa Bárbara Rock Fest são divulgadas pelo prefeito Rafael Piovezan

Nos próximos dias, serão abertas as inscrições para a seleção das bandas que se apresentarão no evento

O Santa Bárbara Rock Fest, que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto, terá como atrações principais Nenhum de Nós, Sepultura, Di Ferrero e Maneva.

Os nomes foram anunciados pelo prefeito Rafael Piovezan na sexta-feira (24). Nos próximos dias, serão abertas as inscrições para a seleção das bandas que se apresentarão no evento.

Rafael Piovezan anunciou as atrações através das redes sociais – Foto: Reprodução / Instagram

Esta é a 5ª edição do festival, que reúne grandes nomes do rock nacional e regional. O Santa Bárbara Rock Fest acontece na Usina Santa Bárbara e tem entrada gratuita.

“O Rock Fest é hoje um dos maiores eventos do segmento e para todos aqueles que aguardavam, ele está de volta”, disse o prefeito.

Nenhum de Nós é uma banda formada em Porto Alegre e que em seus 35 anos de estrada lançou sucessos como “Astronauta de Mármore” e “Paz e Amor”. O Sepultura traz seu último álbum, “Quadra”, além de antigos sucessos.

Ex-vocalista do NX Zero, Di Ferrero traz seu projeto solo, com os singles “Onde a Gente Chegou”, “Desculpa”, “Vai Passar”. Maneva é uma banda paulista com 17 anos de estrada que tem como objetivo denunciar desigualdades sociais e também mostrar o prazer de viver a vida.