Atores de Santa Bárbara passam por treinamento no Odin Teatret, na Dinamarca

Os artistas barbarenses Otávio Delaneza e Lays Ramires, da Cia Arte-Móvel, fizeram um treinamento de duas semanas no tradicional e conceituado Odin Teatret, na Dinamarca, em junho. A experiência foi financiada após Otávio ter sua trajetória artística premiada pela Lei Aldir Blanc e pelo Proac (Programa de Ação Cultural) Lab.

A residência deve reverberar na região através dos treinamentos, workshops e dos espetáculos que a companhia produz.

Os artistas barbarenses Otávio Delaneza e Lays Ramires na Dinamarca – Foto: Arquivo Pessoal

O Odin Teatret foi fundado há 53 anos pelo diretor Eugenio Barba, criador do conceito da Antropologia Teatral. O espaço promove um treinamento constante focado no corpo e suas potencialidades.

A escola já era uma importante referência da Cia Arte-Móvel, e a residência possibilitou a Otávio e Lays um treinamento na fonte. As aulas foram ministradas pela atriz Roberta Carreri, e reuniu 12 artistas de diferentes países – Estados Unidos, México, Irã, Ucrânia, Alemanha e China, além dos dois brasileiros.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A mestra Roberta tem uma pesquisa toda voltada para o corpo, construção de personagem e verdade cênica. É um estudo muito verticalizado voltado para a presença do ator, que trabalha a coluna, espinha, um movimento que nasce da ondulação e é fluído. Os caminhos que a Roberta trouxe nos enriqueceram como artistas e vão reverberar no trabalho do grupo na região”, destacou Otavio.

A rotina no Odin Teatret começava com uma corrida de três quilômetros às 7h da manhã, um treinamento teatral intensivo ao longo do dia, e encerramento às 19h.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

“Foi muito físico, latente, mais transpirador do que inspirador. Esse esgotamento faz com que novas coisas surjam. Nosso corpo traz muitos clichês da vida cotidiana, e em um treinamento como esse, a gente tende a descobrir novos corpos, novos caminhos. O objetivo é nos livrar das malas antigas e construir novas histórias a partir daí”, concluiu Otavio.

“Estar ao lado de uma mulher de 69 anos que há 37 vivencia esse treinamento, perceber nosso crescimento e desenvolvimento em duas semanas, é algo que nos inspira, nos faz desejar verticalizar ainda mais nossas pesquisas. Sem dúvida, ampliou nosso repertório intelectual”, avalia Lays.

COMPANHIA

A Cia Arte-Móvel vai realizar ainda no segundo semestre workshops para compartilhar com os artistas da região a experiência no Odin Teatret. Mas a residência já vai reverberar no treinamento fixo da companhia, que acontece todas as terças-feiras e é aberto a outros artistas. “Com certeza, as nossas terças-feiras a partir de agora serão diferentes”, aposta Lays.

“Não devemos nos contentar com nosso espaço, é preciso se abrir, e o Odin nos trouxe uma amplitude enorme nas artes. Vislumbrar um espaço como aquele em Santa Bárbara, por exemplo. Nossa sede, por enquanto, é humilde, mas acreditamos muito na potência do artista do interior”, defende Otavio.