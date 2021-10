Ator mirim de Nova Odessa compõe elenco de minissérie no SBT

22 out 2021 às 07:46

Produção teen "A Corrida Contra o Tempo" conta com o ator Bryan Aires de Oliveira no papel de Bento

O ator mirim Bryan Aires de Oliveira, de 9 anos, de Nova Odessa, está na minissérie teen “A corrida contra o tempo”, da VTV, afiliada do SBT. Morador do bairro Monte das Oliveiras, ele faz o papel de Bento, um menino mimado que dá trabalho à irmã mais velha.

Bryan é o primeiro da família com uma veia artística. Além de fazer vídeos para o YouTube há três anos, sempre imitou os atores mirins, de acordo com sua mãe, a costureira Karina de Fatima Zuin de Oliveira, de 30 anos. Entre as imitações e um teste de verdade, foi um caminho curto.

“Ele sempre viu crianças atuando e fazia igualzinho. Me falava que conseguia fazer e começou a ter esse gosto. Aí resolvemos tentar fazer um teste e ele passou de primeira”, contou a mãe.

O pequeno participou da seleção para a série há dois anos e foi aprovado, mas as gravações foram prejudicadas por conta da pandemia. “Ele ficou muito ansioso, achava que nunca ia gravar”, relembra Karina sobre o período de espera.

Em dezembro do ano passado, ele foi chamado para dar início às filmagens, realizando um sonho. “Fiquei um pouco nervoso, mas consegui fazer tudo direitinho”, disse Bryan à reportagem.

Produção

A série estreou há três semanas, com novos episódios aos sábados, às 13h30. Com seis capítulos, a produção conta a história de uma corrida feminina de kart. Laura é uma excelente corredora, mas seu resultado desperta a inveja em outras competidoras.

Contudo, essa edição da corrida tem um agravante – o pai de Laura está doente e o único jeito de pagar uma cirurgia é com o prêmio da competição. Bryan interpreta o irmão de uma das meninas, que some no segundo episódio e causa preocupação em todos.

Karina ajudou Bryan a se preparar para as cenas, e destacou que o filho decorou o texto com muita facilidade. “Acho muito legal, fico super feliz quando me vejo aparecendo na série”, disse o ator.

Entre vídeos em seu canal no YouTube (Bryan Aires) e postagens em sua página no Instagram (@bryan_aires_official), o pequeno deseja continuar na carreira artística.