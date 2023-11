‘As Marvels’ estreia nesta quinta como primeira franquia feminina do MCU

Carol Denvers retorna às telas dos cinemas para a aguardada sequência de “Capitã Marvel”, o filme “As Marvels”, que estreia nesta quinta-feira (9) em todo o Brasil. O longa carrega o título de primeira franquia totalmente feminina da Marvel.

Agora, em “As Marvels”, Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tiranos Kree e se vingou contra a Inteligência Suprema. No entanto, consequências não intencionais fazem com que ela assuma o fardo de um universo desestabilizado.

Capitã Marvel volta para uma sequência e terá que lidar com troca de poderes – Foto: © MARVEL 2023

Quando suas obrigações a mandam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes ficam emaranhados com os da superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e aos da sobrinha distante da capitã, a agora astronauta da S.A.B.E.R., Capitã Monica Rambeau. Juntas, precisarão se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo.

Além de a história ter como personagens centrais heroínas interpretadas por Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, que são Capitã Marvel, Monica Rambeau e Ms. Marvel, respectivamente, a direção do filme também é feminina: Nia DaCosta, conhecida por A Lenda de Candyman e Little Woods.

“Estamos muito felizes por tê-la dirigindo este filme e comandando o navio de ‘As Marvels’”, disse a produtora Mary Livanos. “Ela é uma cineasta incrível que se preocupa profundamente com o material. Ela é incrivelmente experiente e uma escritora talentosa também”.

Brie Larson, que esteve envolvida desde os primeiros estágios do processo criativo, também ficou entusiasmada por ter DaCosta assumindo o comando. “Nia é uma nerd como eu. Ela sabe tudo sobre esses quadrinhos e tem a liderança, a visão, a clareza e o temperamento para fazer algo assim. Nia guiou esta equipe para o sucesso e simplesmente se divertiu”, disse.

Além do estrelato feminino, a produção também é o primeiro filme a apresentar o universo cósmico da Marvel com mais profundidade, de acordo com Livanos. “Com isso, vêm os locais e novos personagens que celebram as facetas mais malucas e misteriosas da ficção científica que nós, como cineastas, amamos”.