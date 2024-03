As estreias do mês de março nas plataformas de streaming

Millie Bobby Brown estrela “Donzela”, da Netflix – Foto: John Wilson/Netflix

As plataformas de streaming revelam para março um catálogo repleto de novidades cinematográficas e séries aguardadas. As estreias trazem nomes de peso e conhecidos de Hollywood, enquanto também contam uma história trágica que marcou o Brasil.

Na Netflix, chegam “Donzela” e “Magnata do Crime”, com Millie Bobby Brown e Theo James, respectivamente. Também chega ao catálogo a minissérie documental do incêndio do CT do Flamengo. Já o Amazon Prime Video adiciona à sua lista todas as temporadas da série The Bold Type e o infantil “Super Mario Bros. – O Filme”, um lançamento do ano passado. Conheça um pouco de cada história!

‘The Bold Type’

Já disponível

Três amigas se unem para conquistar o sucesso em Nova York, batalhando para fazer seus sonhos resistirem às realidades da vida, e, quando têm um tempo livre, procurando o amor verdadeiro. Jane foi recentemente promovida ao cargo de redatora da Scarlet Magazine, um periódico renomado focado em estilo de vida.

Mesmo sendo tão apaixonada pelo que faz e determinada a ter sucesso, Jane por vezes hesita perante os desafios da vida na cidade grande. Por sorte, ela conta com a ajuda da amiga Kat , a diretora de mídia social da empresa, que é destemida e ousada. Sutton é a última das três a ocupar o cargo de assistente, mesmo sempre trabalhando até a exaustão.

Onde assistir: Amazon Prime Video

‘Magnata do Crime’

7 de março

Em Magnatas do Crime, Eddie Horniman (Theo James) recebe uma herança inesperada do pai: uma propriedade rural considerável que, para sua surpresa, faz parte de um império da maconha. Para piorar, grandes nomes do submundo do crime britânico querem uma participação nessa operação. Determinado a proteger a família das garras dos criminosos, Eddie tenta despistá-los entrando no jogo deles, mas acaba seduzido pela criminalidade.

Onde assistir: Netflix

‘Donzela’

8 de março

Elodie (Millie Bobby Brown) verá seu conto de fadas se tornar um pesadelo. Uma donzela concorda em se casar com um lindo príncipe, mas não sabe que a realeza pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Presa na caverna de um dragão que cospe fogo, ela vai precisar usar sua inteligência e perseverança para sobreviver.

Onde assistir: Netflix

‘Super Mario Bros. – O Filme’

8 de março

Enquanto trabalham no subsolo para consertar um cano principal de água, os encanadores do Brooklyn, Mario e o irmão Luigi, são transportados por um cano misterioso e vagam por um novo mundo mágico. Mas quando os irmãos se separam, Mario embarca em uma jornada épica para encontrar Luigi.

Com a ajuda de um Sapo residente do Reino do Cogumelo e algum treinamento da governante obstinada do Reino do Cogumelo, a Princesa Peach, Mario explora seu próprio poder.

Onde assistir: Amazon Prime Video

‘O Ninho: Futebol & Tragédia’

14 de março

Em três episódios, a nova minissérie da Netflix “O Ninho: Futebol & Tragédia” tem como tema o incêndio que vitimou 10 jovens no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 2019.

A série documental acompanha a trajetória profissional de alguns sobreviventes ao incêndio – jovens que passaram parte de suas vidas dentro do Ninho e hoje estão em estágios completamente diferentes de suas carreiras. Ao mesmo tempo, ouve jornalistas, profissionais do futebol e, em destaque, as famílias das vítimas na busca por respostas.

Em relatos emocionantes, pais e mães expõem suas dores e a luta por justiça em nome de seus filhos, desde que tudo aconteceu. Além dos depoimentos, a produção traz imagens inéditas do incêndio e também recria alguns momentos daquela noite, em cenas dramatizadas e gravadas pelo diretor Pedro Asbeg.

Onde assistir: Netflix