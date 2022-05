‘As Aventuras de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão’: espetáculo é apresentado em Sumaré

O espetáculo infantil “As Aventuras de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão” se apresenta nesta sexta-feira (20), às 19h30, no Teatro Seminário, em Nova Veneza, Sumaré. A peça tem apoio do LIBERAL. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita.

Com produção geral da Entretenimento Cultura, a peça é uma releitura de Ronaldo Britto da fábula clássica da Chapeuzinho Vermelho. A personagem se depara com o último lobo-guará da fauna brasileira.

A peça é uma releitura da clássica fábula da Chapeuzinho Vermelho – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O lobo foi resgatado durante um incêndio na floresta quando ainda era pequeno e recolhido ao zoológico da cidade. Mas ele aproveita um momento em que a jaula fica aberta e foge para conhecer seu habitat natural.

Despreparado para o mundo natural, ele se perde. É nesse momento que ele encontra a Chapeuzinho. Juntos, vão viver uma divertida aventura, repleta de reflexões sobre meio ambiente, ecossistemas e recursos naturais, num clima de fantasia e humor.

ACONTECE

O espetáculo “As Aventuras de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão”

se apresenta nesta sexta-feira, às 19h30, no Teatro Seminário. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada e com bônus do anúncio publicado no LIBERAL). Eles podem ser comprados pelo (19) 98182-9901. O Seminário fica na Avenida Brasil, 1111, no Nova Veneza.