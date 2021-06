Artistas têm até 30 de junho para retirar exemplar do Almanaque Cultural de Sumaré

Material contém dados sobre artistas na cidade e foi parte do plano de ação para obtenção de recursos via lei Aldir Blanc

Os artistas de Sumaré que participaram da edição do Almanaque Cultural e ainda não retiraram um exemplar, precisam procurar a Biblioteca Pública Municipal “Professor Plínio de Arruda Machado” até 30 de junho. O endereço é Rua Geraldo de Souza, nº 157, Jardim Carlos Basso.

A entrega é realizada de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 12h. Todas as medidas de prevenção à Covid-19 estão sendo tomadas, como o controle de entrada para evitar aglomerações, a exigência do uso de máscara e o oferecimento do álcool em gel para higiene das mãos, segundo divulgou a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Entrega é de segunda a sexta, entre 8h e 12h – Foto: Divulgação

O Almanaque está disponível, gratuitamente, para artistas, empresas, coletivos e espaços culturais cadastrados no Mapa da Cultura e que se propuseram a enviar informações para divulgação e construção de uma rede de contatos e relacionamentos no setor.

“O Almanaque contém dados sobre esses grupos e é parte do plano de ação apresentado e aprovado para a obtenção dos recursos via Lei Aldir Blanc, com o objetivo de proporcionar visibilidade aos agentes culturais sumareenses e fomentar a cadeia produtiva da Economia Criativa local, que foi um dos setores que mais sofreu os impactos da pandemia”, disse o secretário de Cultura de Sumaré, Fábio Nicolleti.

Capa do Almanaque, produzido através da lei federal Aldir Blanc – Foto: Divulgação

O Almanaque Cultural foi editado, diagramado e publicado pela Oca Editora. Além dos exemplares que serão entregues aos artistas que se prontificaram a enviar seus dados, também serão distribuídas unidades para consulta em locais de acesso ao público, a exemplo da própria Biblioteca Pública Municipal. Para mais informações, o contato deve ser feito por e-mail: mapadaculturadesumare@gmail.com

A Lei Federal nº 14.017 (Lei Aldir Blanc) foi aprovada em junho de 2020 e dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus.