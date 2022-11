Artistas da região têm obras expostas em projeto na Europa

As artistas da região Elisabete Padovezi e Rosy Jesus Vaz participam do Circuito de Artes Internacional 2022, realizado pelo Ateliê Mvinhas em Portugal e Espanha. A mostra reuniu obras que homenagearam os artistas Márcia Vinhas, Susy Magalhães e Van Gogh, e também o arquiteto Nadir Afonso.

O Circuito de Artes acontece desde 2016 com o objetivo de fazer um intercâmbio cultural, reunindo artistas de diferentes técnicas. Na edição de 2022 participaram 15 artistas brasileiros e três portugueses.

O Circuito começou na cidade portuguesa de Chaves, entre 29 de outubro e 16 de novembro, com o tema “Márcia Vinhas visita Nadir Afonso”. Ele seguiu para Madrid, na Espanha, entre 5 e 18 de novembro, com obras sobre o tema “Susy Magalhães em obra e verso”. Lisboa, em Portugal, recebe até 23 de novembro obras com o tema “Vincent Van Gogh em nosso Pincelar”.

Nas obras de Elisabete Padovezi predomina o girassol – Foto: Arquivo Pessoal

O projeto foi retomado este ano após ficar pausado por conta da pandemia. Uma das homenageadas é a idealizadora do Circuito, a artista plástica e escritora carioca Márcia Vinhas, que faleceu de Covid-19, em 2021. O viúvo Francisco Fernandes Filho e sua filha Nathalia Cardozo deram continuidade ao projeto.

A barbarense Elisabete participou pela primeira vez do Circuito das Artes levando quatro obras – duas telas, uma camiseta e uma paleta. Ela contou ao LIBERAL que as obras retratam o reencontro com a luz depois de momentos de escuridão, refletindo situações de própria vida.

“Logo após a pandemia, que desestruturou tudo no mundo, fiquei viúva e isso me bloqueou na arte por algum tempo. O convite para participar do Circuito das Artes na Europa reacendeu-me a vontade de produzir minhas próprias obras, predominando o girassol, que me traduz na busca pela luz, pela energia, pela vida”, destacou a artista, que viajou até a Europa para participar das mostras na Espanha e em Portugal.

A americanense Rosy Jesus Vaz acompanha o Circuito de Artes desde a primeira edição e já participou de outras edições. Este ano, ela não esteve presencialmente, mas enviou seis lenços que integraram a exposição.

“Iniciei esse trabalho em Santa Barbara d’Oeste devido a riqueza bucólica que encontro em cada parque da cidade, entre eles o Taene. Depois resolvi registrar a exuberância das flores por onde passava”, disse a artista sobre os trabalhos.

Motociclista e fotógrafa, ela encontrou nos lenços de seda uma nova forma de se expressar. “Vivo nas estradas e em cada canto observo encantos da natureza. Nos dias sombrios, elas sorriem para mim, o que me faz leve e, ao mesmo tempo, forte. Então eu continuo perseguindo flores que se transformaram em cangas impressas em sedas. A seda é a forma que encontrei para deixar meu olhar fotográfico mensurável para serem tocadas e sentidas”, contou Rosy.

Márcia Vinhas era uma artista plástica natural de Niterói (RJ). Ela organizava mostras de arte nacionais e internacionais, e já expôs seus trabalhos na região. A mais recente foi no mês de maio, quando a câmara barbarense recebeu a exposição “Mulheres Girassóis”, que tinha obras de Márcia.