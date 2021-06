Artistas barbarenses refletem sobre efeitos da pandemia em sarau online

ATU|A|AÇÃO é um sarau online promovido pela Casa de Dois João, coletivo de Santa Bárbara d’Oeste, que nasceu da vontade de dar voz a artistas da cidade e refletir sobre os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), com apoio da Lei Federal Aldir Blanc.

Serão três dias de programação gratuita pelo Facebook (@casadedoisjoao), sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6), reunindo apresentações musicais, exposições virtuais, poesias e reflexão sobre a suspensão vivenciada desde o ano passado, quando iniciou a pandemia. O encontro também pretende incentivar a economia criativa local, divulgando trabalhos de artesãos.

“A reflexão do Sarau da Casa de Dois João surge da premissa em que fomos isolados, cada um em suas casas, sem saber o que seria o próximo passo. Movimentamos uma rede de artistas para que a chama da cultura barbarense continuasse forte e assumindo seu papel na sociedade de estar presente em todos os espaços”, comentou João Marcelo Oliveira Hansser, que juntamente com Jotapê Antunes, está por trás da Casa e do sarau online.

Gabriela Pyles é artista visual de Santa Bárbara; outros participantes são apresentados na página do coletivo no Facebook – Foto: Divulgação

O nome do sarau parte do pressuposto de que atuar, representar e ensinar são ações. “Há um tempo nosso desejo se voltava a nossa ação. Por que falamos, com quem falamos, e como agimos. Agir e em qual momento? Assim surge nosso projeto A|TUA|AÇÃO”, disse sobre a programação, que reflete a necessidade e a urgência dos artistas se expressarem nesse momento de isolamento, mesmo com as atuais flexibilizações.

O sarau conta com duas exposições virtuais em vídeo de artistas barbarenses da cena visual, Gabriela Pyles e Renan VidaTorta. A abertura do evento será ao som da DJ e artista digital Lamiale, que vai preparar os ouvidos do público para shows musicais com Danny Asa na sexta-feira, Plena Rap no sábado e Forrojah no domingo.

Renan Silva é o artista visual que assina suas obras como Vida Torta – Foto: Divulgação

A poesia fica nas palavras de Julia Motta e Luiz Lima. Já as performances artísticas, apresentadas através do Zoom, trarão Karina Sá e Sheiquellann. Neste caso é necessário solicitar o link para a sala pelo WhatsApp (19) 97137-6490.

Também integram o projeto os artesãos Duafe Artigos, Ana Rainha Bijoux, Mãos de Anjo, 2Folhas, Alan Malves e Erika Alzate.

No ano passado, a primeira edição do sarau foi independente e reuniu 22 profissionais da cultura, educadores, psicólogos e militantes, que abordaram o fazer artístico e educacional em tempos de Covid-19, em um evento que durou 3 meses e teve público semanal de 50 espectadores.

Segundo os organizadores, desta vez o sarau tem como proposta promover uma interação diferente, com atrações que foram pensadas para que artistas e público transcendam os sentimentos gerados pela pandemia. A escolha dos artistas se deu devido à atuação e contribuição de cada um deles para a cena cultural barbarense.

Neste ano o projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

PROGRAMAÇÃO DO SARAU ATU|A|AÇÃO

Exposição virtual – Gabriela Pyles e Renan Vida Torta

Abertura com DJ Lamiale

4 de junho, às 19 horas

Luiz Lima, com bate-papo e poesia

Danny Asa

5 de junho, às 19 horas

Júia Motta, com bate-papo e poesia

Plena Rap

6 de junho, às 16 horas

Lamiale, com bate-papo

Forrojah

Performances pelo Zoom

4 de junho, às 21 horas

5 de junho, às 15 horas

6 de junho, às 14 horas