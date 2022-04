Artista plástico americanense lança livro de arte urbana

Seus trabalhos são um híbrido de colagem, desenho e fotografia - Foto: Divulgação

O artista plástico americanense Matheus Hofstatter lança nesta quinta-feira (28) o livro “Anular ação do nada”, que reúne suas intervenções urbanas feitas nos últimos cinco anos. A obra foi publicada pela Editora Adonis com recursos da Lei Aldir Blanc.

Seus trabalhos são um híbrido de colagem, desenho e fotografia. Foram reunidas as intervenções realizados nas cidades de Americana, Campinas, Limeira, Osasco, São Paulo e Pirassununga. O livro traz ainda obras em formas de gravura, textos do autor e de colaboradores, como Sylvia Furegatti, do Instituto de Artes Visuais da Unicamp; Ricardo Lima, fotógrafo e gestor Festival Hercule Florence de Fotografia; Rogério CDR e Daniel Cucatti do coletivo SHN.

“Somos fruto de uma criação, seja ela qual for. Replicamos isso nas nossas ações. Este livro é resultado disso. Como se distanciar de um fim? Fazemos isso através da arte, através de grandes painéis colados na rua cheios de significados”, disse Matheus Hofstatter.

“As séries produzidas que foram documentadas no livro estão sempre fazendo perguntas, estão sempre buscando e principalmente preenchendo um espaço, um vazio. Há uma conexão entre elas. É como criar um mundo que não existe. Esse exercício nos alivia. Faz abrir outras perguntas que antes não eram possíveis. Nossa amplitude de questionamento aumenta”, afirma o artista.

O livro será lançado nesta quinta-feira, às 19h, no No Papo Bar e Restaurante, que fica na Avenida São Jerônimo, 2521, Morada do Sol, em Americana. A entrada é gratuita. Em 5 de maio, haverá o lançamento na Unicamp, e nos dias 14 e 15 na Feira de Publicação Independente MOTIM, em Brasília (DF). O livro custa R$ 42 e pode ser adquirido nos eventos ou através do instagram @hofstatter.art.