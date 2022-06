Artista plástico Higor Brunieri lança o livro de contos ‘Aparições’

Higor Brunieri e o livro “Aparições”, que está na segunda edição - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

A realidade ganhou contornos de estranheza com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). É esse sentimento que o artista plástico Higor Brunieri, de 24 anos, morador de Americana, tentou capturar em seu livro de estreia. “Aparições” foi lançado em maio pela Editora Rizoma.

Composta por onze textos curtos que mesclam contos e relatos de sonhos que se interligam como num jogo de espelhos, a obra tem narrativas com cenas corriqueiras, como uma viagem de ônibus e o encontro de um par de sapatos na rua. Essa normalidade, contudo, é abalada por eventos extraordinários, como na história que acompanha um jovem que vê o nascimento de pelos nos dentes.

Higor contou ao LIBERAL que apesar da pandemia não ser retratada no livro, ela aparece em uma atmosfera que flerta com o surreal. “Escrevi o livro bem rápido, nos três primeiros meses da pandemia. Me considerava um pintor e desenhista, mas nos primeiros meses da pandemia estava com muito medo de sair de casa para comprar material, então foquei nos materiais que eu tinha. Escrevi sobre as pinturas que eu tinha, então cada texto é acompanhado por uma pintura ou fotografia de minha autoria”, contou o artista.

Higor contou que “Aparições” tem forte influência de dois autores que estava lendo na época – Angela Carter e Marcel Schwob, especialmente a obra “O livro de Monelle”.

“Parece por acaso, mas acho que era o mais saudável para ler naquele período. No realismo mágico, você está imerso em um ambiente familiar e algo inesperado acontece. Isso me lembrava muito esse primeiro momento da pandemia, em que estávamos em casa e atitudes que seriam corriqueiras ficavam mágicas”, recorda o escritor.

ARTISTA. Higor é formado em Artes Visuais pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) Bauru e atualmente faz mestrado em Estética e História da Arte pela USP (Universidade de São Paulo).

Ele contou que se surpreendeu com a facilidade com que o livro foi publicado. A Editora Rizoma, de Santa Catarina, abriu chamamento para originais de contos e poesias para o Estado de São Paulo. Higor enviou o texto e o livro foi lançado com o selo da editora independente.

“É uma oportunidade incrível para escritores no começo de carreira, a editora se propõe a bancar toda a impressão do livro e faz o repasse de uma boa porcentagem para o autor”, elogiou Higor.

“Eu achava que era preciso passar por aquele processo clássico, enviar originais, ser rejeitado, mas descobri que existe um mercado editorial que vai além das grandes editoras. Isso me motivou bastante a talvez escrever um segundo livro”, disse Higor.

A editora promoveu lançamentos em Santa Bárbara d’Oeste e na cidade de São Paulo. A tiragem inicial se esgotou nos eventos, mas os exemplares da segunda impressão já estão disponíveis.

Com 86 páginas, o livro “Aparições” custa R$ 45. Ele pode ser comprado no site da editora, o www.rizomaeditora.com.br/product-page/aparições, ou então diretamente com o escritor, no Instagram @hbruniei.