Artista plástico de Americana expõe trabalho em Piracicaba

O artista plástico Walcirlei Cesar Siqueira, de Americana, faz uma exposição em Piracicaba com a série “Horóscopo Chinês”. Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada até o final de setembro na Galeria Gran Espaço Bem Viver.

Walcirlei Cesar Siqueira expões trabalho em Piracicaba – Foto: Reprodução / Facebook

As obras foram produzidas há cerca de 10 anos, tendo como inspiração o zodíaco chinês. “Sempre gostei muito da cultura chinesa. Para cada animal pintado houve um estudo completo, também observei as pessoas do meu cotidiano e as semelhanças ajudaram a compor o trabalho”, contou o artista ao LIBERAL.

Com um estilo estético de arte figurativa abstrata, os animais não estão expostos de forma óbvia na tela. As obras foram trabalhadas com a técnica da velatura, que consiste em várias camadas de óleo sobre tela.

“Você vai construindo com transparência, criando uma espécie de vitral. O efeito visual é de uma pintura muito colorida e que não é chapada”, explicou o artista, que também possui uma escola de artes.

A série “Horóscopo Chinês” já foi exibida em Americana e outras cidades da região.

A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das 13h às 17h. O endereço é Rua Santo Antônio, número 264, no Centro.