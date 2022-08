Artista plástico americanense relança livro e realiza exposição de desenhos

O artista plástico e desenhista Marcos Rodrigues, de Americana, realiza nesta quarta-feira (10) o relançamento de seu primeiro livro, “Chiaroscuro – O outono da alma”. Na ocasião, também estarão expostos 25 desenhos inéditos de Marcos. O evento será no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, às 19h.

O artista plástico lançou seu livro em setembro do ano passado, após um financiamento coletivo noticiado pelo LIBERAL em 2020. Os 300 exemplares da primeira edição esgotaram, e agora a W4 Editora lança, por conta própria, uma segunda tiragem. Segundo o autor, a quantidade de novos exemplares deve ser a mesma da primeira edição.

A obra é uma reunião de textos escritos por Marcos Rodrigues ao longo de 10 anos em um diário, e refletem sobre temas como trabalho, fé, família e arte. “A obra traz alguns fragmentos de questões que passei em minha vida. Selecionei alguns textos e montei o livro, mas eles mantêm a característica de diário, com datas e anos”, contou Marcos Rodrigues.

O artista plástico e desenhista Marcos Rodrigues vai expor 25 desenhos inéditos em Campinas; abertura será nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O livro também é acompanhado por 34 ilustrações feitas pelo artista plástico. “O termo Chiaroscuro significa luz e sombra. Escolhi esse título em referência à técnica do meu trabalho, que surgiu na Itália durante o Renascimento, lançada pelo Leonardo da Vinci”, explicou o autor sobre a escolha do nome do livro.

A obra estará sendo vendida e autografada nesta quarta-feira no Seminário Presbiteriano do Sul. O endereço é Avenida Brasil, 1.200, Jardim Brasil, em Campinas.

Após o evento, o livro poderá ser comprado no site da editora, o www.w4editora.com.br, ou então diretamente com o autor, através do WhatsApp (19) 99288-0122. Com 144 páginas, o livro custa R$ 34,90.

EXPOSIÇÃO. Professor de artes e ilustrador, Marcos Rodrigues trabalha com a técnica do realismo em seus desenhos. A última vez que ele fez uma exposição foi em 2012, na Biblioteca Municipal de Americana.

A nova mostra reunirá 25 trabalhos que retratam personalidades do contexto eclesiástico, como João Calvino e Martinho Lutero, que foram figuras importantes da Reforma Protestante, e Ashbel Green Simonton, considerado o pai do presbiterianismo brasileiro.

“A exposição abrange vários reformadores, pessoas importantes na história da igreja. A ideia é fazer um resgate para que as pessoas se voltem para esses vultos para analisar o que defendiam, seus conceitos. Está ligado à igreja, mas também está dentro de um contexto histórico”, convidou o desenhista.

Após o evento desta quarta-feira, a exposição poderá ser visitada gratuitamente entre 11 e 19 de agosto no Mackenzie Campinas, das 8h às 22h. Ela será montada no vão do saguão. Basta informar na portaria que veio para a mostra que a entrada será liberada. O endereço da universidade é Avenida Brasil, 1.220, Jardim Guanabara.