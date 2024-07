Artista plástico americanense apresenta homenagem às corujas brasileiras em exposição

A exposição “StrigFormas”, do artista plástico americanense Thiago Burioli, entra em exibição a partir da próxima segunda-feira (15), no MAC (Museus de Arte Contemporânea) de Americana. A mostra, viabilizada pela LPG (Lei Paulo Gustavo), reúne obras que celebram espécies de corujas brasileiras.

A visitação ficará aberta até o dia 23 de agosto, das 9h às 16h30. O museu está localizado dentro do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1293, no Parque Residencial Nardini. A mostra terá recursos de acessibilidade para cegos e surdos.

A exposição traz ao público uma visão detalhada e artística de oito espécies de corujas brasileiras, cada uma representada por uma escultura e uma aquarela, totalizando 17 obras. As estátuas mesclam figuras humanas com características das corujas.

O tema escolhido é inédito no circuito de artes visuais nacional. É a primeira exposição inteira voltada para corujas, transitando pela área cultural, meio ambiente e questões de gênero.

“StrigFormas” tem como objetivo explorar a diversidade dessas aves e desmistificar as superstições associadas a elas.

As obras são resultado de meses de trabalho do artista por meio de recursos da LPG, mas a ideia para a exposição já é antiga, de acordo com Thiago. O esboço da primeira coruja surgiu antes mesmo do lançamento do edital.

“Eu tenho o costume de desenhar as ideias antes de partir para a escultura, e eu gostei tanto dessa ideia que percebi que daria para aprofundar esse tema e trabalhar em uma exposição”, disse.

A partir do desenho, o artista começou o processo de pesquisa das espécies de corujas brasileiras e montou o conceito da exposição. O início da produção das obras se deu logo que Thiago foi contemplado pelo edital.

“Eu comecei pelas aquarelas, que é um pouco menos trabalhoso. Eu segui uma linha naturalista, que eu retratei a própria espécie de coruja”, contou. Essa etapa durou cerca de um mês.

A exposição StrigFromas, do artista americanense Thiago Burioli, homenageia corujas brasileiras – Foto: Arquivo Pessoal

Em seguida, o artista seguiu para a escultura. A primeira delas, na qual Thiago testava as ideias, demorou de 25 a 30 dias para confecção. As restantes foram produzidas simultaneamente e estão em processo de finalização.

O artista conta que as penas das asas das esculturas – a parte mais chamativa das obras, em sua concepção – são confeccionadas uma a uma.

Thiago aponta que ao todo são cinco processos envoltos na confecção de uma única pena, que totalizam 40 por escultura. Nas contas realizadas pelo artista, são 200 execuções, que resultaram em 1600 processos para dar forma às asas das corujas.

Exposição StrigFormas

Data e horário: 15 de julho a 23 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Local: MAC Americana

Endereço: Avenida Brasil, 1293 – Parque Residencial Nardini

Entrada: gratuita