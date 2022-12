Artista de Hortolândia lança videoaula gratuita sobre cartum

Videoaula mostra que nem sempre a linguagem expressiva do cartum é humorística, com outras alternativas

O artista Rafael Ghiraldelli, de Hortolândia, lança no dia 15 de dezembro uma videoaula gratuita sobre cartum. O material será disponibilizado gratuitamente nos canais do YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia e do próprio Rafael Ghiraldelli.

Chamada de “O cartum como campo de interação entre o humor, a sátira e a crítica”, a videoaula tem como objetivo mostrar que nem sempre a linguagem expressiva do cartum é humorística, com outras alternativas que podem ser exploradas.

Mestre em artes visuais, Rafael Ghiraldelli atua como arte-educador – Foto: Divulgação

Ao longo de 30 minutos, Rafael Ghiraldelli dará explicações intercaladas com demonstrações feitas de próprio punho, usando técnicas de desenho em suporte digital e material audiovisual.

O conteúdo vai abordar desde a definição do cartum, diferenciando-o das charges e caricaturas, passando brevemente pela história da arte. A videaula será disponibilizada às 20h e não é necessário se inscrever.

Mestre em artes visuais, Rafael Ghiraldelli atua como arte-educador, ilustrador e artista visual. O projeto foi realizado por meio de edital Proac (Programa de Ação Cultural), com apoio da Secretara Municipal de Cultura de Hortolândia.