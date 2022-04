Artista de Americana desperta o imaginário em exposição

O Centro de Memória Dionyzio de Campos, no Casarão do Salto Grande, em Americana, recebe nesta sexta-feira (29) e sábado (30) a exposição “O despertar do imaginário: uma visão Lais Sabino”. A mostra reúne 47 trabalhos produzidos pela artista americanense entre 2017 e 2022.

Lais, de 18 anos, estará presente durante a exposição, e o público será convidado a participar da finalização de uma obra. O evento tem realização da Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, com apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana).

Lais Sabino vai expor seus trabalhos no Centro de Memória Dionyzio de Campos, no Casarão do Salto Grande – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Lais contou ao LIBERAL que a mostra reflete sua trajetória como artista, passando por diversas técnicas, como canetinha, marca texto, lápis grafite, tinta aquarela e, principalmente, giz pastel oleoso, material com o qual ela mais se identifica atualmente.

As obras passeiam por diversos temas, como mandalas, aquecimento global, pandemia e um trabalho inspirado no filme de terror “Hereditário” (2018). Algumas já foram expostas, mas há desenhos inéditos.

A exposição também traz a proposta de uma obra de arte interativa, em que o público poderá contribuir e ajudar na sua finalização. O trabalho nasceu durante a pandemia e fará um convite para as pessoas se expressarem em relação a esse período.

“Veio a ideia de trazer essa obra ao público para terminá-la. As pessoas poderão deixar a assinatura, pensamentos sobre o período da pandemia e como lidaram com toda essa tensão”, disse Lais.

No sábado, serão disponibilizados materiais para que crianças possam produzir desenhos. Eles serão pendurados em varais para compor a exposição.

“Acho importante acrescentar que os trabalhos serão expostos em um local histórico muito importante para a cidade, e essa vai ser a primeira exposição após a abertura do Centro de Memória Dionyzio de Campos”, destacou Lais. A curadoria é de Silvia Motta.

TRAJETÓRIA. Lais contou que desenha desde a infância. “No ensino fundamental, eu fazia vários desenhos e vendia para os amigos pintarem. Desenhava sempre que tinha um horário vago ou estava entediada, então sempre tive essa noção de desenho”, contou a artista.

Em 2018, passou a estudar na Du Domicini Art Academy, escola de desenho em Americana. “A partir disso, não parei mais de fazer aula, só venho aprimorando meus traços”, contou Lais.

A jovem foi aceita no Savannah College of Art and Design, na Geórgia, nos Estados Unidos. A previsão é que comece o aprendizado em artes em 2023. “Não preciso escolher o curso em si, posso fazer vários e depois declarar a área que tenho mais interesse. No momento, as que mais me chamam a atenção são arquitetura e production design, que é trabalhar com a parte visual em filme, videoclipe, produções audiovisuais”, explicou Lais.