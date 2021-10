Artista criado em Americana tem obra aceita pela Bienal de Florença 2021

03 out 2021 às 07:55 • Última atualização 03 out 2021 às 14:43

Paulistano criado em Americana, Juliano Volpato, de 37 anos, experimenta técnicas de escultura desde a infância. Ele começou esculpindo giz de lousa, na escola, com a agulha do compasso, teve aulas com a tia e artista plástica Marta De Nadai e – mesmo que inconscientemente – reuniu em suas andanças fortes referências artísticas europeias.

Embora tenha seguido outros rumos profissionais, Juliano mergulhou de cabeça e se reencontrou na escultura em madeira há três anos, e teve recentemente uma obra aceita pela Florence Biennale dell’Arte Contemporanea (a Bienal de Arte Contemporânea de Florença, na Itália) neste ano.

L’Aurora e il Tramonto, de Juliano Volpato

L'Aurora e il Tramonto, de Juliano Volpato

A peça aceita é nomeada como “A aurora e o ocaso”. “É um Janus, deus bifronte da mitologia romana. Nesta escultura, eu fiz um rosto feminino e um rosto masculino. Era uma madeira de poda de árvore, então apareceu um vazio grande, que acabou separando as duas faces. A obra calhou muito bem com o tema da Bienal, porque discute o quanto masculino e feminino estão conectados, mas separados, diferentes um ao outro, ao mesmo tempo”, contou o escultor ao LIBERAL.

Neste ano, a Bienal tem como tema “Feminino eterno, mudança eterna: Conceitos de feminilidade em arte contemporânea e design“, traduzindo para o português. Acontece entre 23 e 31 de outubro.

Juliano conta que o evento tem como tradição abrir espaço a novos artistas, em contraste com o que ocorre em outras Bienais, como a de São Paulo ou de Veneza (também na Itália), que são mais voltadas aos nomes consagrados e têm processos de admissão mais complexos.

“L’Aurora e il Tramonto” é o nome original da peça que será apresentada em Florença – Foto: Juliano Volpato

O artista se prepara para viajar ao velho continente na segunda-feira (4). Não será a primeira passagem de Juliano por Florença, cidade onde, em 2015, ele viveu experiências determinantes para a sua imersão na escultura, três anos depois. Além da cidade italiana que é mundialmente reconhecida pelo seu valor artístico cultural, o escultor acumulou vivências em Londres (Inglaterra), Segóvia e Salamanca (Espanha).

“Foi uma imersão, porque para onde você olha tem história, história da arte e arte, em Florença. Quase toda a história ocidental da arte passa por lá, e acredito que isso me influenciou muito. Na Europa, sempre busquei muitos museus, e esse contato foi muito determinante”, comentou ele.

Dentre suas influências também estão brasileiros como Tarsila do Amaral, Maria Martins, Victor Brecheret, Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Francisco Brennand. Além disso, Juliano viveu em Lavras (MG), aprendendo técnicas de entalhe em madeira sob a orientação do escultor Carlos Calsavara.

Escultura nomeada como “Torso”, entalhada em madeira de reuso

Escultura nomeada como “Torso”, entalhada em madeira de reuso

Escultura nomeada como "Torso", entalhada em madeira de reuso

As peças de Juliano costumam representar figuras humanas, embora a linguagem do artista ainda esteja em construção, segundo ele próprio. A intenção não é fazer um “trabalho acadêmico”, que represente fielmente a realidade, mas usar a distorção e o gestual para abrir espaço para interpretações. Música, dança, crenças, simbologias, mitos, criatividade, criação, o masculino e o feminino servem de inspiração.

As madeiras de demolição, de poda ou de reuso, de diferentes espécies, são as principais matérias-primas do escultor, que é geólogo por formação e se preocupa com a sustentabilidade em seus processos.

Motosserra, micromotores e brocas, formões, grosas, limas e lixas estão entre as ferramentas que possibilitam ao artista atingir formas, silhuetas, volumes e detalhes desejados. “É sempre um trabalho que começa do grosseiro para o refinado”, detalha ele, explicando as diferentes modalidades de construção escultural.

Juliano é formado em geologia, e chegou a atuar na área antes de fazer uma imersão no universo das esculturas – Foto: Divulgação

“Existe a modelagem, que é a construção da forma a partir do nada, partículas menores como argilas por exemplo. São esculturas de adição, você vai colocando material e chegando na forma desejada. Mas quando você trabalha com um material rígido, como a madeira ou pedra, você faz um processo de retirada de material. Então não tem volta, os erros me forçam a produzir algo satisfatório também”, revela.

As obras de Juliano Volpato podem ser consultadas e adquiridas pela galeria virtual do site www.autentikart.com.