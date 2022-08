Artista americanense pinta mural em universidade

Obra retrata 13 pesquisadores da Unicamp no muro da biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

O artista americanense Matheus Hofstatter, em parceria com o campineiro Biel Siqueira, fez um mural na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Concluída em 13 de agosto, a obra retrata 13 pesquisadores no muro da biblioteca do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas).

Matheus e Biel em frente ao mural pintado por eles – Foto: Marilisa Leite – Divulgação

O mural tem cerca de 11 metros de altura por cinco de largura e a técnica utilizada foi pintura em spray. O trabalho levou um dia e meio para ser concluído, tarefa agilizada pelo uso de um braço articulado, mais seguro do que andaimes e que conta com um controle remoto. Mas o projeto teve início em novembro do ano passado.

“A arte foi desenvolvida antes, passou por aprovação, e fizemos uma simulação na parede. Mas às vezes você tem uma coisa em mente e na execução precisa fazer uma modificação. Os rostos na parte interna seriam coloridos, mas acabamos não pintando para ter um contraste melhor no resultado final”, contou Matheus ao LIBERAL.

Artista plástico, Matheus Hofstatter tem formação em rádio, TV e cinema na Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). Seu contato com a Unicamp surgiu através da professora Sylvia Furegatti, do Instituto de Artes Visuais da universidade, que pesquisa arte urbana. Quando foi procurada pelo IFCH para indicar o nome de algum artista para o trabalho, recomendou Matheus. Ele, por sua vez, convidou Biel Siqueira, artista relevante no circuito e que tem amplo conhecimento em pintura.

“O pessoal da Unicamp ficou bem eufórico com o resultado, estão divulgando nas redes sociais, está com uma repercussão bem interessante. Gostamos muito do resultado”, destacou o artista americanense.