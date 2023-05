Artista americanense lança segundo livro em feira independente de Brasília

Matheus Hofstatter reuniu obras produzidas desde 2017 e lançou “O Burlador” - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A feira colaborativa Motim, realizada no final de semana em Brasília (DF), contou com um representante da região. O artista americanense Matheus Hofstatter lançou no evento seu segundo livro, “Burlador”, publicado pela MMarte, conceituada editora no cenário independente de artes gráficas do país.

“Burlador” é uma narrativa visual e que aposta no experimental. A publicação reúne obras produzidas por Matheus desde 2017 na série “Caligari”. A série se inspira no filme “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), clássico do expressionismo alemão, e “Psicose” (1960). Matheus se apropriou do rosto do ator Conrad Veidt e Marion Crane para suas criações, e fez deles os personagens principais de sua narrativa.

Através de intervenções urbanas, ele levou seus trabalhos da série “Caligari” pelas cidades de Americana, Campinas, Piracicaba, Pirassununga, Campinas e Limeira. Às imagens, Matheus juntou um texto de sua autoria que aborda temas como política, guerra e religião. O resultado é uma obra conceitual.

“O Burlador pode ser uma infinidade de coisas. A narrativa do livro permite entrar na subjetividade e refletir sobre situações do dia a dia e da sua própria vida que aconteceram com o Burlador. Ele é um ser mal intencionado, está querendo sempre levar vantagem, e reflete uma questão cultural brasileira que é enraizada, que a gente discute muito mas não conseguimos desvincular”, explicou o artista.

Uma primeira versão da obra foi publicada em formato de zine (revista independente) em 2018 e esgotou.

EDITORA. A MMarte é uma editora com sede em Goiânia (GO) focada em publicações artísticas, experimentais e em artistas independentes. Através da editora, o livro de Matheus será distribuído em 12 canais voltados à cena de contracultura das artes gráficas no país.

O artista de Americana contou que conhecia Márcio Paixão Júnior, fundador da MMarte, por trabalhos anteriores que desenvolveu com vídeos de bandas. Matheus apresentou a Márcio o projeto de “Burlador”, que foi avaliado e aprovado pela editora.

“Tal e qual as melhores obras de arte – onde forma e conteúdo não se dissociam -, ‘Burlador’, o livro, traz em si a essência de burlador, o conceito. Em 64 páginas, Hofstatter cria uma narrativa gráfica expressionista e alucinante através de colagens digitais, cores esfuziantes e um olhar absolutamente ácido sobre política, guerra e religião. Livro ilustrado? Poesia? História em quadrinhos? ‘Burlador’ mistura, liquidifica e expande estas linguagens em uma experiência dadaísta protagonizada por Cesare (‘O Gabinete do Dr. Caligari’) e Marion Crane (‘Psicose’). Não tenha dúvidas: Hofstatter faz da trapaça a matéria-prima desta inclassificável obra”, divulgou a editora.

O livro custa R$ 50 e pode ser comprado no site.