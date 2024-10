Artista Stenio Oliveira expõe ‘O erótico do azul’ em galeria de Campinas

Artista Stenio Oliveira - Foto: Rogerio Capela

A exposição “O Erótico do Azul”, do artista americanense Stenio Oliveira, teve início nesta quinta-feira (10) e segue até o dia 7 de novembro, com visitação às quintas e sextas, das 15h às 19h, no espaço Atal609, no Cambuí, em Campinas. A mostra propõe uma reflexão sobre as múltiplas facetas da cor azul, trazendo referências de artistas e pensadores como Helena Blavatsky, Yves Klein e Tunga.

Combinando pintura e escultura, a exposição busca criar uma conexão com o espectador, trazendo sensações de renovação, delicadeza e sensualidade, além de explorar lugares desconhecidos e inerentes ao artista. O azul se torna um símbolo de sabedoria transcendental e erotismo sutil, onde a sensualidade surge nas nuances e formas delicadas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Para mim, o azul se torna algo mais do que belo e erótico; ele se transforma em luz que atravessa a escuridão e nos oferece vida em um processo fecundador de pureza imaculada, dando-nos o germe, ou talvez serenidade e clareza. Assim como Klein transcendia a matéria com seu azul ultramarino, aqui o azul reflete não apenas a vida, mas também o encantamento e as formas mais sutis de nutrir e fecundar o existir. Ele se torna uma expressão do cosmos e do astral, uma camada de sedução que se entrelaça com o sagrado”, explica Stenio.

Sob a curadoria de Cecilia Stelini, “O Erótico do Azul” marca o retorno do artista a um espaço de paz e serenidade, refletindo um recomeço após vivências transformadoras.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.