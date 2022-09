Artista americanense expõe no MAC de Americana

Se a pandemia do coronavírus ficou marcada pelo isolamento social, ela também mostrou a importância das relações pessoais. Na exposição “Vacina para todos”, o artista americanense Daniel Cucatti fez retratos de pessoas que foram essenciais em sua vida durante esse período. A mostra pode ser visitada até 14 de outubro no MAC (Museu de Arte Contemporânea) Americana, com entrada gratuita.

A exposição é composta por 17 desenhos produzidos entre 2020 e 2021. “Eu vinha de uma fase difícil, entrei na pandemia já no buraco. Esses desenhos foram uma maneira de me conectar com algumas pessoas, e mesmo distante tentar manter uma conexão emocional, calorosa”, disse o artista.

Daniel Cucatti e desenhos que integram sua exposição no MAC – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A exposição foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, criada para o pagamento de auxílio emergencial a artistas durante a pandemia. Daniel contou que as portas de seu estúdio de tatuagem ficaram fechadas por conta das restrições, e que viu no edital uma possibilidade de geração de renda.

Ele foi contemplado, e em contrapartida deveria realizar uma exposição com os trabalhos produzidos durante a pandemia.

“Desenhei muita coisa política, protestos, retratos de amigos e amigas, e acabou que foi esse o tema que escolhemos para expor – uma homenagem às pessoas que me ajudaram a sobreviver em um período tão difícil, sem trabalho”, contou o artista.

TÉCNICA

Os trabalhos expostos foram produzidos digitalmente e impressos em tecido. A técnica utiliza uma impressora específica, que imprime em um papel com característica de termotransferência, que fixa a imagem no tecido através do calor.

“Fui buscar uma opção que não fosse cara, pois hoje qualquer coisa com moldura e vidro tem um custo muito alto. Então resolvi imprimir em tecido, é uma forma pouco difundida, mas já trabalhei com isso, Usei um tecido sintético, e depois fiz os acabamentos”, detalhou.

Ele contou que a exposição reflete um período anterior de seu trabalho, e que tem testado novas possibilidades. Atualmente, tem trabalhado com caligrafias, gravuras e painéis, além do estúdio de tatuagem. Ele também tem planos de oferecer aulas de lettering para crianças e adolescentes.

Formado em Design Gráfico pela Escola Panamericana de Artes, e com vários cursos na área de impressões gráficas e caligrafia, Daniel é um dos integrantes do Coletivo SHN de Americana, destaque na cena nacional de arte urbana, com participação em diversos eventos no Brasil e no exterior com projetos de intervenção urbana, cenografia e oficinas.

ACONTECE

A exposição “Vacina para todos” pode ser visitada até 14 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC Americana fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.