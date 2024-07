Artista americanense expõe na ‘Mostra Museu’, em Campinas

O artista americanense Stenio Oliveira participa da exposição Mostra Museu, no Instituto Pavão Cultural, em Campinas, com a obra “Ovo, o Germe e os Espíritos”. A exposição é aberta ao público e grupos escolares com entrada gratuita. A mostra fica aberta de quarta-feira a sábado, das 15h às 20h.

A Mostra Museu é uma exposição itinerante que apresenta mais de 200 criações de artistas de 40 países diferentes. Em Campinas, ocupa dois espaços: o Instituto Pavão Cultural e CIS-Guanabara, com os temas “Isolamento Criativo” e “Natureza Conecta”, respectivamente.

As temáticas abordam as produções realizadas pelos artistas durante o isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. Alguns deles representaram o período de exílio em meio à natureza, enquanto outros mostram o enclausuramento em suas casas e apartamentos, como é o caso de Stênio.

O artista americanense Stenio Oliveira expõe na Mostra Museu, em Campinas, ao lado de artistas do mundo todo – Foto: Rogério Capela

O artista se divide entre Campinas e São Paulo, mas seu estúdio é anexado na casa de seus pais, em Americana. “Então, para não colocar a minha família em risco, eu fiquei só no meu apartamento em Campinas, isolado mesmo”, contou.

“Ovo, o Germe e os Espíritos” faz parte das produções de Stenio deste período. Ele conta que a obra está incluída em uma série de 10 criações em aquarela, que representam um momento em que buscava o autoconhecimento.

“[Estava] me preocupando mais com o meu lado espiritual. Então, nesse momento, eu estava estudando também uma teórica que se chama Helena Blavatsky. Essa série é toda sobre cosmogênese”, disse.

A teórica em questão foi a responsável pela sistematização da “teosofia”, um conjunto de doutrinas filosóficas que buscam o conhecimento dos mistérios da vida e da natureza, da divindade e da origem e propósito do universo.

O artista, que já teve trabalhos expostos em mostras individuais e coletivas pelo mundo, como em Barcelona, Lisboa e São Paulo, reconhece a importância da Mostra Museu.

“Era um momento em que os artistas não estavam produzindo. Então, cada artista foi encontrando uma maneira de criar e de sobreviver também”, disse. Além disso, nesta exposição, Stenio se conecta com artistas do mundo todo.

A Mostra Museu

A Mostra Museu nasceu no auge da Covid-19 com o propósito de unir arte, música e tecnologia, dando visibilidade à produção artística gerada no período do isolamento social, com foco nas linguagens de artes visuais e música.

A iniciativa, da Amarello Culturartexperiência, tem curadoria de Ana Carolina Ralston, e co-curadoria do The Covid Art Museum, em Barcelona, e de Pedro Henrique França (eixo música), com o objetivo de democratizar o acesso à arte.

Em Campinas, a mostra oferece formação gratuita para professores da rede pública das cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), seguida de uma visita guiada pela curadora Ana Carolina Ralston.

A formação será realizada em 5 de agosto e vai explorar o conteúdo multidisciplinar proposto pelo projeto. Além disso, tem o objetivo de ampliar as perspectivas sobre a arte. As vagas são limitadas.

O curso será ofertado em dois períodos: das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30. Cada turma será limitada a 30 participantes. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp: (11) 98208-5636.

Os professores também podem agendar visitas guiadas com turmas de alunos de 6 a 15 anos de idade durante todo o período de exibição, tanto no Instituto Pavão quanto no Centro Cultural CIS Guanabara. As visitas serão guiadas por mediadores para fortalecer o viés educacional.