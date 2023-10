Articulista do LIBERAL lança novo livro

O nome da articulista Katya Forti é frequente na segunda página do Jornal LIBERAL, onde há espaço para opiniões e reflexões sobre a sociedade. Agora, ela assina a autoria de “De encantos e algo mais…”, seu novo livro que desbrava junto a personagem Laura o paradeiro da mãe que a abandonou.

Criada desde pequena pela tia, irmã de sua mãe, a jovem Laura sempre procurou viver cada momento com a intensidade que ele exige. Mas, o contexto familiar em que está envolta a fez questionar-se do porque foi abandonada e traçar uma jornada do interior do Mato Grosso do Sul afora em busca do sentido da vida.

Articulista do LIBERAL Katya Forti lança De Encantos e Algo Mais… – Foto: Marcelo Rocha/LIBERAL

“De encantos e algo mais…” é uma história que traz ao leitor o resgate da esperança, do otimismo e essencialmente a determinação para ir ao encontro de seus sonhos, buscando realizá-los. Repleta de idas e vindas, e também algumas surpresas, as páginas do livro buscam cativar o leitor, que acompanhará as descobertas de Laura ao lado da personagem.

“Acredito que muitas pessoas vão ficar tocadas por essa experiência, não exatamente a questão da relação entre mãe e filha, mas de toda a sua existência”, disse Katya, “eu falo que, em cada momento, todo mundo tem um pouquinho da Laura nas experiências da vida. Se não é da forma que aquele contexto se apresenta, o otimismo, ela sempre lutou para conquistar o objetivo dela”.

De acordo com a escritora, os leitores que a acompanham não vão se identificar apenas com a jornada de Laura, mas também com o estilo de escrita que é presente em seus artigos publicados no jornal.

“São 18 anos escrevendo para o LIBERAL, eu falo que é a minha vida literária. Como colaboradora eu participo da vivência do leitor no dia a dia”, disse.

Para adquirir “De encantos e algo mais…”, os interessados podem entrar em contato direto com a autora pelo WhatsApp (19) 99721-4312, ou na Choco Oz, na Rua Fortunato Faraone, 1342, no Jardim Girassol, em Americana.

Presença confirmada na Flaam 2023

Katya Forti é uma das presenças que estão confirmadas na Flaam (Feira Literária e Artística de Americana) na edição deste ano, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Sesi 422, na Chácara Machadinho. A escritora vê nesse tipo de evento a oportunidade de estar em contato com os leitores e ter acesso a interpretações diversas da sua obra.

“A partir do momento em que a gente publica, o livro vai passar para as mãos do leitor e o autor se desapropria, porque a leitura vai ganhar um outro sentido, uma outra experiência a partir da vivência do leitor. A história ganha vida”, disse.

Além desta troca direta com o público consumidor da sua escrita, ela aponta a diversidade de segmentos artísticos presentes na feira, que promove um encontro entre a literatura, artesanato, música e dança.