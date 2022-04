Artesão de Americana une fé e talento na pintura e recuperação de arte sacra

O artesão Luiz Fernando Salgado é um apaixonado por imagens sacras - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Da ponta do pincel, o americanense Luiz Fernando Salgado, de 35 anos, colore peças que vão evocar a fé e a espiritualidade. Restaurador e pintor especializado em arte sacra, se apaixonou há quase 20 anos por estátuas de santos. Do autodidatismo, evoluiu para o trabalho profissional e hoje faz da arte o seu sustento.

Entre a tinta e o gesso, é a fé do próprio artesão que ajuda a transformar as estátuas em imagens que evocam a espiritualidade. “Saber que estou lidando com a fé da pessoa, algo tão puro, tão singelo, me emociona. Em cada peça, coloco um pouco da minha própria fé e do meu amor”, disse.

Bastante religioso, Fernando iniciou seu acervo particular de imagens ainda na adolescência, aos 16 anos. Curioso, começou a repintar peças e descobriu uma vocação. Como o interesse persistiu e adentrou na vida adulta, foi até São João Del Rei (MG), capital mineira da fé, onde fez um curso de restauração e pintura sacra.

As restaurações mais demoradas, quando envolve quebra da peça, podem levar até três meses para serem concluídas. A demora está na união de todos os pedaços, em um processo que lembra a montagem de um quebra-cabeça. Tanto trabalho se justifica pela história que as imagens carregam. “A imagem já vem com apego emocional, então quando a pessoa se dispõe a restaurar é porque tem uma história ali: foi da mãe, do pai, do avô, alguém que sempre transmitiu fé e ensinou para toda a família”, explica.

“Restaurei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que entrou no casamento de uma cliente. Durante uma mudança ela quebrou, chegou aqui em 18 pedaços. Em outro caso, um rapaz trouxe uma imagem que era da mãe há uns 50 anos”, recorda o artesão.

Fernando não atua scomo escultor, mas dependendo do estado da peça que vai restaurar, precisa refazer alguns pedaços. Ele também investiga as cores originais das peças para restaurá-las com fidelidade, respeitando a história das estátuas. “Procuro saber se a imagem passou por um processo de repintura fazendo um quadrado na imagem e tirando a tinta para ver se não tem outra cor ali embaixo. Se teve, preciso procurar a cor que é igual para me aproximar da tinta original”, explicou o artesão.

A produção de novas peças é mais fácil, já que ele compra as estátuas prontas e apenas colore, processo que leva entre duas horas e um dia, mas também demanda um trabalho atento aos detalhes e cuidadoso. “Fiz vários cursos on-line, como aplicação de olho de vidro e folha de ouro”, disse.

Fernando tem um ateliê no Jardim Mirandola. Seus principais clientes são católicos e umbandistas. “O que me deixa mais satisfeito é quando vejo o rosto do cliente quando enxerga a peça pronta. É isso que motiva meu trabalho”, afirmou o artesão.